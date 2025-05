Confusão entre torcedores termina em apreensão na Trindade, São Gonçalo

Uma briga entre integrantes de torcida organizada deixou, pelo menos, três feridos, na manhã deste sábado (24), na Trindade, em São Gonçalo.

Informações iniciais apontam que torcedores do Fluminense e Vasco iniciaram uma briga que foi interrompida quando um desses integrantes de torcida organizada atropelou pelo menos três pessoas.

De acordo com vídeo que circula nas redes sociais, a confusão reiniciou e o autor do atropelamento teria sido espancado no local.

Policiais Militares e Bombeiros foram acionados ao local. Feridos foram socorridos para hospitais da região.

Ainda não há informação sobre o estado de saúde das vítimas.

Contatada pela reportagem, a PM informou, por meio de assessoria, que "policiais militares do 7ºBPM realizavam policiamento na Av. Humberto Soeiro de Carvalho, no bairro Trindade, em São Gonçalo, quando encaminharam dois suspeitos para a 72ª DP. Uma moto roubada foi apreendida".