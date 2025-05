Biblioteca Parque Estadual muda nome para homenagear o cartunista Ziraldo

A Biblioteca Parque Estadual, localizada no centro do Rio de Janeiro, agora homenageia um dos maiores nomes da literatura infantil brasileira que passa a se chamar Biblioteca Ziraldo Alves Pinto. A mudança foi oficializada pela Lei 10.788/25, de autoria do deputado estadual Vitor Júnior (PDT), sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial do Estado nessa sexta-feira (23).

Ziraldo, nascido em Caratinga (MG), faleceu no mês de abril de 2024, aos 91 anos. Chegou no Rio de Janeiro com 16 anos, onde se destacou como cartunista, escritor e ilustrador. Foi um dos pioneiros das histórias em quadrinhos no Brasil com a criação da Turma do Pererê, em 1960, e conquistou gerações com clássicos como Flicts e O Menino Maluquinho.

"A homenagem reconhece sua genialidade e contribuição para o imaginário cultural brasileiro. Sua obra transcende o tempo e já faz parte do nosso patrimônio artístico e literário", afirmou o deputado Vitor Júnior.

