Foragido da Justiça é preso em Macaé; saiu para visita ao lar e não voltou; vídeo

Policiais penais da Divisão de Buscas e Recapturas (RECAP), da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP/RJ), recapturaram na manhã dessa sexta-feira (23) um foragido considerado de alta periculosidade pelo sistema prisional. A ação aconteceu na Rua Mirtes Monteiro, no bairro Ajuda de Cima, em Macaé, na Região Norte Fluminense.

Lucas da Silva Lemos de Oliveira, de 26 anos, conhecido como “Monge”, estava foragido desde o último dia 18 de maio, quando saiu do Instituto Penal Vicente Piragibe com autorização para a Visita Periódica ao Lar (VPL) — um benefício do regime semiaberto que permite que presos passem períodos com a família. Ele, no entanto, não retornou à unidade prisional dentro do prazo previsto por lei, o que configurou falta grave e resultou na emissão de um mandado de prisão pela Vara de Execuções Penais (VEP).

Lucas tem passagens pela polícia desde 2018 e havia sido preso mais recentemente em janeiro de 2021 por roubo e tráfico de drogas. A pena atual é de três anos de reclusão.

A recaptura foi possível graças ao trabalho de monitoramento e cruzamento de dados feito pela equipe da RECAP, com apoio de informações repassadas ao Disque Denúncia. Após ser localizado, Lucas foi levado para a 128ª DP, em Rio das Ostras, onde teve o mandado de prisão cumprido. Em seguida, foi encaminhado de volta ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

A população pode continuar colaborando com informações sobre foragidos da Justiça por meio dos canais do Disque Denúncia:

Central: (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp (anonimizado): (21) 2253-1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.





