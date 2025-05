Vídeo mostra pessoas disputando alimentos descartados no Ceasa de São Gonçalo

As pessoas avançam mesmo com o equipamento ainda em movimento - Foto: Reprodução

O direito básico à alimentação tem se tornado um luxo para quem enfrenta a fome e a pobreza extrema. Em São Gonçalo, uma cena flagrada no Ceasa do Colubandê escancarou essa realidade dolorosa.

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra dezenas de pessoas correndo em direção a alimentos que seriam descartados no lixo. A cena é ao mesmo tempo impactante e angustiante: adultos, idosos e jovens disputam o que podem para garantir o que comer.

Nas imagens, uma empilhadeira carregada de alimentos é cercada por uma multidão que sequer espera o veículo descarregar. As pessoas avançam mesmo com o equipamento ainda em movimento, desesperadas por qualquer mantimento.

Em poucos segundos, muitos já saem do local com bolsas cheias de comida, alimento que, se não fosse por essa ação, acabaria no lixo.

Frequentadores relatam que esse tipo de situação é comum no Ceasa e que, frequentemente, ocorrem incidentes durante essas disputas, com pessoas se ferindo na pressa de conseguir algo para levar para casa.





