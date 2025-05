Pintor de Niterói conquista prêmio do Corpo de Fuzileiros Navais com quadro; “faço arte por amor à arte”

Um artista de Niterói foi o grande campeão de um prêmio de arte oferecido pelo Corpo de Fuzileiro Navais (CFN) da Marinha, em homenagem ao aniversário da Fortaleza de São José. Aynê Oliveira, de 65 anos, vai receber o prêmio “400 Anos da Fortaleza” no próximo mês por um quadro com a fachada da Fortaleza. O troféu é apenas mais um dos vários reconhecimentos que ele acumula na carreira; ex-cobrador de ônibus, o morador do Sapê é apaixonado por arte e pinta telas como atividade paralela desde a infância.

Para o prêmio, Aynê desbancou cerca de 60 artistas. O quadro - que recria, em estilo impressionista, a fachada da Fortaleza com um desfile de fuzileiros na frente - foi desenvolvido pelo artista em cerca de dois dias no ateliê de seu amigo Maurício Machado, de 70 anos, no Largo da Batalha. “Essa veio no susto. Tem obras que ‘dão uma surra’ na gente, fica um tempão fazendo. Tem outras que rapidinho saem, parece que vêm a inspiração”, conta o pintor.

"Mesmo com o trabalho, nunca deixei de pintar", conta Aynê | Foto: Enzo Britto

Nascido na comunidade do Coronel Leôncio, Aynê conta que é apaixonado por arte desde que se entende por gente. “Eu me lembro de, ainda pequeno, desenhar em qualquer lugar. Fazia uns desenhos no chão. Alguém falava: ‘desenha isso ou aquilo que te dou um refrigerante’ e eu desenhava”, relembra. Ele não teve acesso à educação formal em arte, mas continuou desenhando e pintando como hobby.

1/5 "Cria" da Coronel Leôncio, Aynê é apaixonado por arte desde a infância | Foto: Enzo Britto

Quando ganhou seu primeiro prêmio oficial, ele já era adulto e trabalhava como balconista. “Lembro de o meu patrão falar para eu tentar participar de um concurso. Eu nunca tinha tentado, tinham uns 50 participantes. Tentei e consegui a medalha de ouro. E foi assim ao longo da vida; mesmo com o trabalho, nunca deixei de pintar. Trabalhei mais de 20 anos como cobrador e sempre que chegava em casa fazia meus quadros; às vezes ganhava um prêmio”, afirma Aynê.

Ao longo desse tempo, ele foi desenvolvendo sua assinatura autoral, que se inspira, de forma espontânea, no impressionismo europeu. Esse estilo se consolidou depois que ele passou a pintar seus quadros no ateliê de Maurício, que também é pintor e usa sua casa para dar aulas de arte e receber outros artistas. Os dois, juntos de colegas artistas da região, têm desenvolvido projetos juntos; o atual envolve uma série de pinturas inspiradas por Dom Quixote.

Pintor Maurício Machado quer transformar ateliê em centro cultural | Foto: Enzo Britto

“Aqui virou um centro de pintores. A minha ideia é, em breve, transformar esse ateliê em um pequeno centro cultural, para expor os trabalhos de artistas daqui e dar aulas, mas não apenas de pintura; vai ter esculturas, cerâmica, vai ter de tudo”, explica Maurício. Para os artistas, esse tipo de iniciativa pode ser uma forma de incentivar a cena local de arte.

“Não é fácil, mas a gente faz porque gosta. Não é por comércio porque nem sempre a gente vende, nem sempre recebe encomenda. Eu faço arte por amor à arte mesmo”, conclui Aynê.