Som Doce da Grota reúne convidados para concerto beneficente em Niterói

A algumas semanas de embarcar para os Estados Unidos, o grupo de flautistas Som Doce da Grota, mantido pelo Espaço Cultural da Grota (ECG), recebe diversos convidados para um concerto especial nesse domingo (25), às 17h, no Theatro Municipal de Niterói. O objetivo é arrecadar fundos para custear a participação do conjunto no Boston Early Music Festival, o maior festival de música antiga dos EUA.

Além do próprio Som Doce, o concerto conta com participações especiais do grupo de Música Antiga da UFF, Orquestra Fernando Brasil, Grupo Vocal Cantoria, Tom Brasileiro e Conjunto de Flautas da Grota. Os ingressos estão à venda por meio do site Disk Ingressos, com valores de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Toda a renda será revertida para a campanha.

“Participar do Boston Early Music Festival é uma grande oportunidade para que nossos músicos, todos oriundos de comunidades, adquiriram mais experiência, não apenas musical, mas também de vida, por meio do contato com outras culturas e realidades”, afirma Lenora Mendes, professora e coordenadora do ECG.

Os artistas do Som Doce da Grota viajam no dia 11 de junho para duas apresentações. Esta é a segunda vez que o conjunto é convidado a participar de forma presencial do festival. Apesar de receberem hospedagem e acesso a todas as atividades do evento, os custos com passaportes, vistos, passagens e alimentação são por conta do grupo. Ao todo, são necessários cerca de R$ 90 mil para garantir a ida de todos aos Estados Unidos.

A apresentação desse domingo é a última chance de o público conhecer o repertório preparado pelo Som Doce para as apresentações em Boston, onde o grupo irá interpretar obras dos períodos Barroco e Renascentista, além de canções da Música Popular Brasileira arranjadas especialmente para grupo de flauta doce.

O Theatro Municipal de Niterói (TMN) fica na Rua Quinze de Novembro, 35, no Centro, em frente ao Plaza Shopping. Além dos site, os ingressos também podem ser adquiridos na bilheteria do teatro.