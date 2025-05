Bienal do Livro 2025 terá roda-gigante e labirinto; confira autores da região confirmados

Um dos maiores eventos literários do Brasil está chegando! A Bienal do Livro Rio 2025 promete muitas novidades e atrações de qualidade para entreter o público e popularizar a leitura, entre os dias 13 e 22 de junho. Coincidência ou não, a cidade do Rio de Janeiro acaba de ganhar o título de ‘Capital Mundial do Livro’ pela Unesco. E é claro que escritores e editoras de Niterói e São Gonçalo estarão presentes para participar da megafeira no Riocentro, na Barra Olímpica, Zona Oeste do Rio.

O Grupo Gaia, de Maricá, estará presente na Bienal 2025 com os selos Serpentine, Muiraquitã e Afeto.

“Nós, do Grupo Gaia, estamos super empolgados para a Bienal do Livro deste ano, afinal, o Rio é a capital mundial do livro neste momento e a Bienal será o auge deste destaque. Nossos autores dos selos Serpentine, Muiraquitã e Afeto estão se preparando para apresentar obras e lançamentos lindos”, disse Roberta Souza, CEO do grupo, que está na quarta Bienal, entre a do Rio de Janeiro e São Paulo, com três selos.

Roberta Souza e os sócios Kenia Drak e Nilton Oliveira | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

“O selo Muiraquitã está presente na Bienal desde sempre, desde o início, o selo Serpentine está na sua quarta Bienal e o selo Afeto está na segunda”, explicou Roberta Souza.

Para Roberta, o evento é importante não apenas para as editoras, como para os autores independentes e, principalmente, para o público, que tem acesso a uma variedade de obras nacionais e internacionais num mesmo lugar.

“A Bienal é visibilidade e rede de relacionamento. Para as editoras estarem lá é bem oneroso, porém é uma ótima oportunidade de marketing. Para os escritores, é um sonho realizado, é estar na Bienal! Algo incrível e surreal. Tem um peso emocional absurdo para todos eles. E para nós, realizar esses sonhos é incrível! Proporcionar essa experiência e entregar o melhor serviço é o que nos move”, completou.

Em parceria com o Grupo Gaia, autoras do Coletivo Escritoras Vivas, com livros publicados pela editora Mapa das Letras, de São Gonçalo, também farão sua estreia na Bienal.

"Reitero as palavras da Roberta Souza, acho que a Bienal, para quem ama literatura, é como um sonho fantástico possível de realizar a cada dois anos. Vai ser uma ótima oportunidade de levar nossos livros a públicos fora de São Gonçalo, então estamos com boas expectativas. Estaremos lá com a Coleção de Poesia Escritoras Vivas, com livros meus e das autoras Suzane Veiga, Yonara Costa e três títulos de contos e crônicas das autoras Mari Almeida, Deise Pontes e Ray Santana", revelou Cyntia Oliveira, do Coletivo Escritoras Vivas.

Entre os autores confirmados para a Bienal pelo Grupo Gaia estão Luciana Soriano, Ricardo R.S Pinto, Victor Cristo, Cynthia D Jonas, Adriele Moraes, Barbara Marilac e Luciane Baratelli.

O Grupo Gaia estará no Stand Q48, do Pavilhão 4 (verde).

A cidade de Niterói também contará com representantes de sua literatura, como a Garota FM Books, que trará um livro que promete ser a ‘cara’ do carioca. As obras literárias serão comercializadas no estande da editora parceira, Máquina de Livros.

“Estamos muito animados, pois teremos o lançamento de um novo livro que tem a cara do Rio de Janeiro. em ‘Quando Vem da Alma de Nossa Gente - Samba da Praça Onze’, da jornalista Beatriz Coelho Silva, mais conhecida como Totó, recria a história do gênero brasileiro, da demolição da Praça Onze, que foi removida para a Avenida Presidente Vargas ser construída) e analisa os principais sambas da época”, disse a diretora da Garota FM Books, Chris Fuscaldo.

Livro 'Quando Vem da Alma de Nossa Gente - Samba da Praça Onze' | Foto: Divulgação

Para os entusiastas da literatura que quiserem levar para casa o livro autografado e conhecerem a escritora, poderão aproveitar a sessão de autógrafos, no sábado (21/6), às 14h, no estande da editora Máquina de Livros.

“É sempre bom estar na Bienal porque somos uma editora especializada em histórias da música e há ainda pouco espaço para a música nos eventos literários. A ideia é difundir mais”, disse a diretora.

Chris Fuscaldo também estará na Bienal de forma independente divulgando seu livro.

“Como autora, eu também irei a Bienal para lançar no estande das Edições Sesc: 'Refazenda- O interior floresce na abertura da fase Re de Gilberto Gil', no qual disseco o álbum de Gil Refazenda, que este ano comemora 50 anos e foi o disco que marcou uma mudança radical na vida do músico (virou macrobiótico, mais zen etc)”, revelou.

Chris Fuscaldo e seu livro 'Refazenda- O interior floresce na abertura da fase Re de Gilberto Gil' | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Ainda representando a cidade de Niterói, estará presente a escritora Elizabeth Figueiredo, com seus livros ‘Aquém do Amo: anjo ou demônio’, que retrata questões muito debatidas na sociedade atual, como relacionamentos abusivos e suas consequências na vida das mulheres. A escritora, que também é professora, está ansiosa para marcar presença na Bienal nos dias 14 e 19 de junho.

“Minhas expectativas são as melhores possíveis. Ainda mais no ano em que o Rio de Janeiro recebe o título de Capital Mundial do Livro, ter um livro meu exposto é uma honra. Com certeza teremos recordes de público, grande oportunidade de vendas, além é claro de interagimos com outros autores. Um grande Evento Cultural para o Rio de Janeiro e sua população”, disse Elizabeth Figueiredo.

Elizabeth Figueiredo e seu livro ‘Aquém do Amor: anjo ou demônio’ | Foto: Reprodução/Instagram

Novidade da Bienal 2025

Este ano, a Bienal se reinventa com um formato Book Park, um parque de diversão combinado com a literatura,espaço onde as narrativas ganharão vida por meio de experiências imersivas com os livros sendo o grande protagonista.

Literatura nas Alturas Light: A Roda Gigante Leitura nas Alturas Light terá cabines personalizadas com imagens de personagens e áudios ligados aos livros. A novidade agrega várias editoras em ativações criativas , como Panini, com a ‘Turma da Mônica’, a Intrínseca, trazendo ‘Percy Jackson’, a HarperCollins Brasil, com ‘As Crônicas de Nárnia’ e também a Melhoramentos, com ‘Stitch’. Além dessas editoras também terá novidades das editoras: Ciranda Cultural, VR Editora, Darkside, Skeelo, Companhia das Letras, Arqueiro, Planeta de Livros, Record e Globo Livros.

Labirinto de Histórias Paper Excellence: A segunda atração imersiva que estará disponível na Bienal será um espaço interativo onde os livros ganharão vida de forma lúdica e sensorial. Para essa novidade, o evento literário conta com quatro editoras: a Globolivros que levará os leitores para dentro de ‘Uma Janela Sombria’, obra de Rachel Gillig, o primeiro título da duologia ‘O Rei Pastor’; a Companhia das Letras, por meio do selo Bloom Brasil, com ‘Hades e Perséfone’, escrito por Scarlett St. Clair e Covenant’, de Jennifer Armentrout; a editora Darkside trará os clássicos ‘Wicked’ e ‘Alice no País das Maravilhas’; por fim a Record com ‘Corte de Espinhos e Rosas’ de Sarah J. Mas.

Escape Room Literário: Outra novidade mais esperada pelo público, é o Escape Room que terá quatro cenários literários trabalhados em parceria com editoras. O ambiente traz enigmas e desafios inspirados em thrillers. A experiência imersiva, contará com a presença da espetacular escritora de romance policial, a britânica Agatha Christie, por meio da editora Harper Collins. Enquanto isso, o desafio ficará a cargo da Companhia das Letras, que pedirá aos visitantes para desvendar o desaparecimento do escritor Raphael Montes. O clima tenso do escape room será proporcionado pela Arqueiro através do thriller psicológico ‘A Empregada’, de Freida McFadden. Por fim, ainda terá os mistérios da editora Ediouro com os thrillers de Cara Hunter.

Praça Além da Página Shell: Será um espaço destinado ao encontro de leitores das mais diversas comunidades, para que possam viver a literatura de forma plural e criativa. No local terá encontro com autores, atrações musicais, apresentações, gincanas, festas e também trends das redes sociais.

Ingressos para Bienal 2025

Os ingressos para a Bienal do Rio 2025 são vendidos antecipadamente para evitar filas na entrada do RioCentro, prezando pela maior organização e conforto do público. Este ano, o evento literário será na mesma época do feriado de Corpus Christi, possibilitando que os leitores aproveitem com tranquilidade as novidades do evento.

As entradas podem ser adquiridas pelo www.bienaldolivro.com.br, com a inteira custando R$ 42,00 e a meia R$ 21,00. Terão acesso gratuito/desconto os professores e bibliotecários, desde que apresentem a carteira profissional.

Para quem quiser se arriscar na roda gigante, também poderá comprar o ticket antecipadamente no momento da compra do ingresso, tendo o valor da inteira de R$ 20,00 e a meia R$ 10,00 por pessoa.

Transporte

Com o objetivo de facilitar o acesso ao RioCentro, o transporte privado terá ampliação de rotas estratégicas. Para quem desejar ir ao evento no transporte privado deverá consultar os horários e pontos de embarque no site do evento.

