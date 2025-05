Brasil no Festival de Cannes: Wagner Moura dança frevo e empolga colegas de elenco

Com estreia mundial realizada neste domingo (18), no Festival de Cannes, 'O Agente Secreto', dirigido por Kleber Mendonça Filho, foi aplaudido durante 13 minutos no evento, um dos maiores do cinema mundial. O filme brasileiro, também dirigido por Kleber Mendonça Filho, concorre à Palma de Ouro e surge como um dos fortes candidatos à honraria.

“Quero agradecer a toda a equipe que fez este filme e temos uma pequena parte dela aqui. Me sinto muito honrado em ter vocês aqui, foi uma grande experiência fazer O Agente Secreto. Queria agradecer a todos os atores e a toda equipe técnica. Muito obrigado!”, declarou Mendonça após a exibição.

O filme é estrelado por Wagner Moura, que, acompanhado da mulher, Sandra Delgado, foi a atração do evento dançando frevo ao chegar ao local, empolgando até mesmo outros colegas do elenco, como Maria Fernanda Cândido e Gabriel Leone.

Um vídeo do momento foi publicado pelo perfil do Ministério da Cultura no Instagram. "É assim que o Brasil sobe o tapete vermelho do grandioso Festival de Cannes. Imagens de agorinha, quando parte da delegação do MinC e a talentosa equipe do filme “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, estavam a caminho da estreia mundial de mais essa obra nacional", disse a legenda.

O filme acompanha a trajetória de um professor especialista em tecnologia que retorna a Recife, sua cidade natal, em meados da década de 1970. Ao chegar, ele percebe que está sendo vigiado, o que dá início a uma série de acontecimentos marcados por desconfiança e perseguição.

Além de 'O Agente Secreto' concorrer à Palma de Ouro, Wagner Moura entra na briga entre os melhores atores. Os vencedores serão anunciados no próximo sábado (24).