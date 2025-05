Seminário em São Gonçalo resgata memória carnavalesca do município

Evento é gratuito e aberto ao público, mas as vagas são limitadas e sujeitas à lotação do espaço - Foto: Divulgação

Evento é gratuito e aberto ao público, mas as vagas são limitadas e sujeitas à lotação do espaço - Foto: Divulgação

O Teatro Municipal de São Gonçalo recebe, na próxima quarta (21) e quinta-feira (22), o seminário “Acendam as Luzes: O Carnaval Voltou”, que vai reunir artistas e representantes da cultura carnavalesca para conversar sobre o passado, o presente e o futuro do Carnaval gonçalense, além de questões de gestão e protagonismo popular relacionados ao tradicional festejo cultural.

Nomes de destaque do Carnaval carioca, como os carnavalescos Leandro Vieira e Mauro Quintaes e os intérpretes Pitty de Menezes e Wantuir, estão entre os convidados. Compositores, dirigentes e pesquisadores também participam das rodas de conversa e homenagens do evento, que também funciona como uma “ação estratégica e simbólica” para incentivar a reestruturação da Liga Carnavalesca de São Gonçalo.

“Este seminário é, antes de tudo, um ato de escuta e mobilização, onde a história e a potência do carnaval de São Gonçalo se cruzam com os desafios e as oportunidades de uma nova fase. A proposta é construir, de forma colaborativa, caminhos para o fortalecimento das escolas de samba da cidade e da Liga que as representam”, afirmou a secretária de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo, Júlia Sobreira.

Marcado para começar às 18h nos dois dias, o evento é gratuito e aberto ao público, mas as vagas são limitadas e sujeitas à lotação do espaço. As inscrições poderão ser feitas presencialmente, na hora do evento, ou através do formulário online.