Cantor e compositor gonçalense lança música com mensagem de empoderamento e superação

Com uma mensagem para aqueles que enfrentam o fim de um relacionamento, o cantor e compositor DeLuca [@delucasou] lançou, na última sexta-feira (16), seu mais novo single, “Mente que nem sente", que chega pelo selo Liboo, da gravadora Virgin Music Brasil. A faixa dá continuidade à sequência de singles que irão compor o primeiro álbum da carreira do artista, após o lançamento do curta-metragem “Honestamente Brutal”. O som já está disponível em todas as plataformas digitais.

A composição fala com quem já sentiu o peso de estar numa relação que não se sustenta mais e serve de companhia para quem vive ou viveu um término — seja de namoro, casamento, uma relação com ficantes ou até aquelas situações indefinidas, complicadas. É um abraço, um alívio para quem precisa reconhecer a própria dor e, ao mesmo tempo, começar a se reconstruir.

A sonoridade de “Mente que nem sente” reflete a versatilidade artística de DeLuca, misturando com naturalidade o R&B com elementos do pop, pagode, um toque de funk carioca e com a presença de instrumentos gravados ao vivo, que potencializam a riqueza sonora do projeto. “Considero um dos meus sons mais autênticos, porque testifica minha personalidade musical por da união dos gêneros de música que mais gosto. Faz homenagem aos grupos de pagode e R&B brasileiros que eu cresci ouvindo no início dos anos 2000, como Sorriso Maroto e Fat Family”, disse o artista.

Leia também:

Seminário em São Gonçalo resgata memória carnavalesca do município

Niterói sedia 18º edição do Encontro Anual “Capoeira em Família”



Composição, produção e arranjos são assinados pelo próprio cantor, que revela ter iniciado a criação pelo título, um desejo antigo de nomear uma música com essa expressão que ganhou forma em torno de um tema universal: o fim de um relacionamento. Inspirado na sensação de força e vulnerabilidade presente em faixas como “Irreplaceable”, da Beyoncé, DeLuca constrói uma narrativa que começa empoderada, como se confrontasse diretamente um ex, mas que aos poucos se abre à dúvida e à saudade.

“Queria o mesmo sentimento que tenho ouvindo ‘Irreplaceable’, da Beyoncé. ‘Mente que nem sente' te faz se sentir como se você estivesse falando diretamente pra pessoa, seu ex ou sua ex... ‘Já terminou de falar? Beleza, então pode pegar suas coisas e ir embora’. Traz esse empoderamento, que te faz se sentir no controle das coisas. O problema é quando chega no refrão, que eu, quer dizer, o eu-Lírico (risos) começa a se questionar: ‘Você vai saber o que dizer se eu disser que ainda te amo?’”, contou o artista.

Futuro álbum

A música “Mente que nem sente" se une às faixas "NPC", "Sem Juízo" e "11:11", lançadas anteriormente, integrando a tracklist do futuro álbum “Honestamente Brutal”, previsto para ser lançado em breve.

Segundo o artista, o novo som foi escolhido como o quarto lançamento porque resume bem quem ele é artisticamente: um artista que transita entre estilos e que busca trazer autenticidade em tudo o que faz.

"Honestamente Brutal" é descrito por DeLuca como um álbum cru, com letras e produções que são profundamente pessoais, baseadas em histórias reais. “É o trabalho da minha vida - até agora, é claro. Recentemente, lançamos um curta-metragem de mesmo nome, que está disponível no YouTube, e dá um pouco do tom do projeto. Nele, há prévias de algumas das músicas que vão fazer parte do "Honestamente Brutal", revelou o artista.

Quanto à expectativa para o lançamento do novo single nas plataformas digitais, ele afirma: “Estou feliz com o resultado dessa, então, quando ela sair, espero que as pessoas ouçam no repeat, se relacionem e se sintam acolhidas. Espero que elas gostem de tudo, letra, produção. Estou morrendo de orgulho de cada detalhe”.