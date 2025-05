Preta Gil vai para Nova Iorque iniciar nova etapa do tratamento

A cantora Preta Gil compartilhou nas redes sociais, nesta sexta-feira (16), sua ida à Nova Iorque, onde irá realizar uma nova etapa do tratamento contra o câncer, ao lado da amiga Malu Barbosa. A artista estava fazendo exames e consultas médicas em Washington.

Essa viagem da cantora faz parte de um protocolo experimental na luta contra o câncer de intestino, que foi diagnosticado no ano passado. Em uma participação no programa "Domingão com Huck" no mês de abril, ela disse que no Brasil já fez tudo o que podia e que as possibilidades dela estão no exterior.

Preta voou para os Estados Unidos na última segunda-feira (12) com familiares e amigos. As informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira relataram que a cantora foi submetida a uma bateria de exames que determinarão se ela está apta a iniciar o protocolo experimental no país.