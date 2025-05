Botafogo vence Estudiantes por 3 a 2 e segue vivo na Libertadores

Em uma noite de grandes emoções no Estádio Nilton Santos, o Botafogo derrotou o Estudiantes por 3 a 2 nesta quarta-feira (14), pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. O resultado embolou o Grupo A e manteve o Glorioso com chances reais de classificação às oitavas de final.

O time carioca dominou amplamente o primeiro tempo, com posse de bola, movimentação ofensiva e uma série de chances criadas. Apesar de desperdiçar oportunidades claras, o Botafogo foi premiado aos 41 minutos. Jair fez linda inversão da direita e encontrou Artur na área, que cruzou na medida para Rwan Cruz abrir o placar.

Na volta do intervalo, o Alvinegro parecia ter liquidado a fatura logo aos seis minutos. Após escanteio de Alex Telles, o goleiro adversário saiu mal e Igor Jesus aproveitou a sobra para marcar o segundo gol da equipe da casa.

Apesar da aparência de tranquilidade, o Estudiantes reagiu com Palacios. Aos 16 minutos, o atacante bateu firme no canto e diminuiu. Posteriormente, aos 32, o camisa 9 deu contorno dramático para o jogo ao aparecer novamente para empatar a partida, após jogada iniciada por Arzamendia e falha de Jair na tentativa de corte.

Quando o empate parecia definido, brilhou a estrela de Artur. Aos 39 minutos, ele recebeu lindo lançamento de Marlon Freitas, aplicou uma caneta desconcertante no marcador e marcou um golaço para decretar a vitória botafoguense: 3 a 2.

Mesmo com o triunfo, o Botafogo chegou a nove pontos e se manteve na terceira colocação do Grupo A, empatado com o próprio Estudiantes. A Universidad de Chile lidera com 10, enquanto o Carabobo, lanterna, tem apenas um ponto.

Na última rodada, marcada para o próximo dia 27, às 21h30, o Glorioso recebe a Universidad de Chile, no Nilton Santos, e precisa vencer para garantir a classificação sem depender de outros resultados. Enquanto isso, no mesmo horário, o Estudiantes enfrenta o Carabobo na Argentina.