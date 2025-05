Som Doce da Grota se apresenta no Museu do Ingá neste domingo (18)

Som Doce da Grota toca no Museu do Ingá, às 16h - Foto: Divulgação

Prestes a embarcar para os Estados Unidos, o grupo de flautas niteroiense Som Doce da Grota faz uma apresentação especial nesse domingo (18) no Museu do Ingá, em Niterói, encerrando a programação da Semana Nacional dos Museus, que acontece na cidade. O concerto está marcado para começar às 16h.

Além de músicas dos períodos Barroco e Renascentista, o grupo também interpreta clássicos da MPB em arranjos especiais, com canções eternizadas por nomes como Milton Nascimento, Pixinguinha, Gilberto Gil e Marisa Monte. O repertório é o mesmo que será apresentado durante o Boston Early Music Festival, o maior evento de música antiga dos EUA, para o qual o conjunto foi convidado.

Para custear a viagem, marcada para meados de junho, o Som Doce realiza uma campanha de arrecadação na internet, por meio do site benfeitoria.com. Ao todo, o grupo precisa de R$ 90 mil para arcar com as despesas de passagens, passaportes, vistos e alimentação. A organização do festival garante a hospedagem em Boston.

“Queremos agradecer à direção do Museu do Ingá pelo convite, e esperamos que o público aprecie o repertório que escolhemos para representar Niterói e o Brasil no festival em Boston”, diz Lenora Mendes, fundadora e coordenadora do Espaço Cultural da Grota (ECG).

O Museu do Ingá apresenta uma programação especial durante a Semana Nacional dos Museus, que começa na quinta-feira, dia 15, com a apresentação do Jongo da Serrinha, às 19h. Além do concerto do Som Doce da Grota, no domingo, o público poderá participar de diversas atividades gratuitas. A programação completa pode ser conferida nas redes sociais da instituição, em @museudoinga.