Terraço Baldio: novo espaço fortalece a cultura em São Gonçalo com acolhimento e arte

A cultura gonçalense acaba de ganhar mais um espaço para florescer: o Terraço Baldio, localizado na Avenida Martins Ferreira, 1498, no bairro São Miguel. Aberto ao público todos os sábados, a partir das 19h, o local não tem hora para encerrar as celebrações culturais. Você já conhece o Terraço Baldio?

A palavra mais presente nos relatos dos idealizadores do espaço — os escritores Elis Barroso, de 51 anos, e A.J. Tolissano, de 49 — é acolhimento. E esse gesto afetuoso vai muito além da arte, literatura ou música: se estende, principalmente, aos frequentadores, sejam artistas ou entusiastas da cultura.

O Terraço Baldio não nasceu como um projeto formal. Surgiu de maneira espontânea, a partir de encontros e conversas entre o casal de escritores e amigos artistas.

“Não foi uma ideia, porque a nossa casa sempre foi muito aberta. Então, como a gente conhece muita gente da cultura, eles vinham à nossa casa, e ficavam, viravam à noite, em qualquer dia da semana. Daqui saíam projetos culturais, a gente fazia reuniões, ficava ouvindo música... qualquer coisa de cultura, vinham pra cá, ou só pra desabafar e conversar”, explica Elis Barroso.

O casal, apaixonado pela cena cultural local, começou em 2021 a oferecer um curso de contos voltado à formação de autores. A princípio, as atividades eram restritas a amigos já familiarizados com a tradição do “é só subir”. Mas o sucesso das reuniões atraiu cada vez mais pessoas, levando os escritores a reservar um dia fixo para os encontros.

A.J. Tolissano e Elis Barroso | Foto: Layla Mussi

“Quando compramos os aparelhos para vinil, os nossos amigos vieram para cá ficar ouvindo. Então decidimos abrir para mais pessoas e, depois disso, o pessoal começou a fazer projetos aqui, pedindo para fazer lançamentos de livros. A gente começou fazendo várias coisas e acabou sendo um ponto cultural para os artistas da cidade fazerem seus eventos”, conta Elis. Ela destaca que, embora a movimentação cultural exista há anos, o Terraço Baldio foi oficializado em novembro de 2024.

Totalmente independente, o espaço sobrevive graças ao empenho dos próprios organizadores, o que contribui para a atmosfera de liberdade e criatividade.

"É muito complicado, tem horas que a gente pensa: ‘será que devemos seguir?’, mas seguimos. O Terraço Baldio se coloca como um aparelho cultural principalmente para os artistas porque a gente sabe a dificuldade. A gente faz cinema, publica livros de forma independente, então a gente sabe qual é a dificuldade do artista", acrescenta A.J. Tolissano.

A escritora explica que o Terraço Baldio é um espaço de acolhimento | Foto: Layla Mussi

O nome, carregado de simbolismo, remete a um espaço sem dono, que pertence a todos. A ideia surgiu antes mesmo de se pensar no local como um ponto de encontro cultural.

“Existia um evento na cidade, chamado ‘Uma Noite na Taverna’, com Rômulo Narducci e Rodrigo Santos. O Rômulo Narducci morou nesse terraço aqui. Na época, eu morava embaixo (na casa de baixo). Com problemas na vida pessoal, o convidei para cá, e ele ficou morando um tempo aqui, as reuniões de pauta da Taverna ele fazia aqui, com Rodrigo Santos, com Pacato. Como vinha toda hora o Murilo, líder da banda Flor de Plástico, ele falou assim: ‘Aqui é um terraço baldio’, e ficou esse nome, Terraço Baldio. Quando começamos a fazer os eventos, resgatamos o nome”, conta Tolissano.

A proposta do Terraço é, justamente, ser um espaço coletivo e diverso. O respeito às múltiplas identidades e manifestações é um pilar fundamental do projeto.

“A gente preza pelo acolhimento de todas as manifestações, sejam elas culturais, de gênero, enfim, a gente tem essa preocupação”, afirma o escritor.

Terraço Baldio é o novo aparelho cultural de São Gonçalo | Foto: Layla Mussi

Programação cultural

O Terraço Baldio oferece uma programação fixa nos finais de semana, gratuita e acessível a todos, promovendo encontros marcados pela sensibilidade e potência artística.

A.J. Tolissano e Elis Barroso | Foto: Layla Mussi

Sarau Baldio — Acontece todo segundo sábado do mês, com homenagens a grandes nomes da arte, como Elis Regina, Cássia Eller e Tom Jobim. Dois poetas convidados apresentam textos e, em seguida, o palco é aberto ao público. A curadoria prioriza a presença e valorização de mulheres artistas.

Poesia Serve Para Isso — Um programa de entrevistas com poetas, apresentado por Rômulo Narducci no YouTube do Terraço Baldio, sempre no último sábado de cada mês, com participação da plateia.

Novidades a caminho

Os idealizadores planejam expandir a atuação do espaço para o audiovisual.

“Estamos pensando em fazer o Cine Baldio, exibir filmes, de preferência de cineastas e diretores de São Gonçalo e região, como Niterói, Maricá, Itaboraí. E também ter um bate-papo no final dos filmes. Estamos alinhando isso”, adianta A.J. Tolissano.

Confira a programação do espaço | Foto: Layla Mussi

Como expor no Terraço Baldio?

Lançamentos de livros, mostras, saraus e outras expressões artísticas têm lugar garantido no Terraço, que mantém como política a simplicidade no acesso.

“É só conversar com a gente, a agenda está aberta? Então vem! É só isso. Sem dificuldade nenhuma”, dizem, com bom humor, os anfitriões.

O ambiente conta com diversos disco de vinil e CD's | Foto: Layla Mussi

O Terraço também é pensado para acolher famílias e crianças, em clima de liberdade e aconchego.

“Ficam aqui conversando, batendo papo. Se cansar, deita (tem uma área onde a pessoa pode deitar em um colchonete), ou se traz uma criança pode deixar na rede”, conta Elis Barroso.

“Você que gosta de ouvir um bom vinil, gosta de se sentir acolhido, abraçado e quer conhecer também os artistas de São Gonçalo, venha conhecer o Terraço Baldio, um espaço gratuito e aberto aos artistas da cidade que queiram fazer seus eventos. Venha conhecer a gente!”, convida a escritora.

Terraço Baldio funciona todos os sábados a partir das 19h | Foto: Layla Mussi

