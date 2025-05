Estudantes da UERJ, em São Gonçalo, criam vaquinha virtual para participar do Fórum Internacional de Pedagogia em Pernambuco

Um grupo de 64 estudantes da Faculdade de Formação de Professores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ-FFP) vai representar São Gonçalo em um dos principais eventos acadêmicos de pedagogia do país. A delegação de alunos vai viajar para Serra Talhada, em Pernambuco, para participar do XV Fórum Internacional de Pedagogia (FIPED), que acontece de 28 e 30 de maio. Para ajudar a arcar com todos os gastos da viagem, eles criaram uma vaquinha virtual, através da chave pix (21) 97017-4060.

Ao todo, o campus São Gonçalo tem mais de 70 trabalhos aprovados no evento, que promove a divulgação de trabalhos de pesquisa produzidos por estudantes de graduação de Pedagogia e áreas afins. A Universidade oferece o custeio da viagem, mas os gastos não cobrem todas as despesas, como explica a estudante de História Jéssica Telles, de 25 anos.

“A UERJ custeia a nossa viagem durante os dias de congressos, mas não durante os dias de estrada. Serão quatro dias de ônibus; dois dias para ir e dois dias para voltar. Por isso, estamos fazendo essa vaquinha: para custear nossa alimentação, banhos, etc., durante os dias de estrada. Garantir a segurança alimentar dos estudantes durante esses dias é muito importante”, explica Jéssica. Ela é coordenadora do Coletivo Estudantil Negritude e Ancestralidade (Cena), movimento social que organiza a campanha de arrecadação.

Para os alunos, a participação no evento é importante porque representa uma oportunidade de levar mais vozes periféricas da Região Metropolitana do Rio para o centro do debate sobre ensino e educação que o evento propõe. O estudante de Letras William Baptista, de 23 anos, que participou do FIPED no ano passado, destaca que o Fórum abre espaços de troca e discussão para estudantes que vieram de contextos marginais.

“A gente não tem mais um grupo pequeno falando sobre a periferia. A gente tem a própria periferia, hoje, falando sobre diversas coisas. Temos uma pessoa da periferia de São Gonçalo que vai para lá falar sobre tecnologia dentro da matemática; a gente tem uma pessoa que vai falar sobre metodologia antirracista; uma pessoa que vai para lá falar sobre o lugar do funk dentro da literatura. Acho muito interessante quando não se representa só a periferia, mas quando essas vozes marginalizadas encontram essa forma de se representar e abrir novas portas”, destaca William, que dirige o jornal universitário Glória Maria.

A estudante de História Fabiana Souza, de 25 anos, destaca que a participação ganha uma importância especial neste ano, em que a UERJ-FFP foi reconhecida como Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial do Estado do Rio de Janeiro.

“Para mim, um dos pontos importantes é justamente poder apresentar a UERJ-FFP e mostrar o que nós estamos fazendo aqui. Além de ser uma faculdade de formação de professores, também é um local onde os professores incentivam muito os alunos a serem pesquisadores, a entrarem numa bolsa de pesquisa de instituição científica, a se comunicar com a sociedade e com a periferia. Nós, como alunos, também estamos inseridos na sociedade; então, não somos incentivados a ignorar, mas a se comunicar com ela”, explica Fabiana, que integra o projeto de extensão Rede Pop.

Para ajudar os estudantes a pagar os custos da viagem, é possível doar qualquer valor através da chave Pix (21) 97017-4060 (Miguel Ferreira de Oliveira - Banco Nubank).