NEACA promove ação educativa em ‘Respeito às Diferenças’ em São Gonçalo

Com a temática “Respeitando às Diferenças”, a ação foi planejada pela equipe pedagógica do NEACA/SG com o objetivo de tratar, de forma lúdica, assuntos como autismo, racismo, bullying, discriminações sociais, entre outros.

As atividades ocorreram em dois turnos (manhã e tarde), divididas por faixas etárias, com brincadeiras, teatro com fantoches, rodas de conversas, música e dinâmicas de grupos. Ao final das ações foram servidos lanches e distribuídos doces, bolos e chocolates aos participantes.

‘Trabalhar diferentes temas com respeito às diferenças’

De acordo a pedagoga Ana Maria Cabral (NEACA/SG), o objetivo da ação foi trabalhar, de forma didática e educativa, todos os temas referentes ao respeito às diferenças, adaptando as atividades, a todos os participantes, das crianças menores aos pais e responsáveis.

“A equipe NEACA está de parabéns pelo sucesso das atividades. Trabalhamos temas tabus, como bullying, autismo, violências domésticas e sexuais até racismo e discriminações sociais. Adaptamos as atividades levando em conta as diferentes faixas etárias e de forma inclusiva. A mensagem principal foi a importância do respeito às diferenças”, explicou à pedagoga.

‘Interação entre os participantes’

Para a psicóloga Natalya Jacintho (NEACA/SG), a atividade “Respeitando as diferenças” demonstrou a relevância da interação entre os participantes. “Essas atividades foram importantes para explicar, de forma lúdica, sobretudo às crianças, o respeito às diferenças. Usamos um teatro de fantoches e proporcionamos um mergulho na história do ‘Nino, um coelho autista’. Durante a atividade foi importante observar a interação das crianças com seus responsáveis”, observou Jacintho.

‘Diversão e criatividade’

Já a educadora social Pamela Cristina de Oliveira Rosa (NEACA/SG) ressaltou a diversão e o lúdico como elementos de extrema relevância no processo educativo. "A atividade finalizou o mês de abril e proporcionou um momento de diversão, interação entre as crianças e os adolescentes, incentivando a criatividade, além de trabalhar a diversidade, respeito, e proporcionar uma forma de combater o bullying", disse a educadora.

Atendimentos em três municípios

Organizado pelo MMSG, o projeto NEACA: Tecendo Redes, iniciado em 2024, com parceria da Petrobras, por meio da Programa Petrobras Socioambiental, atende demandas relativas às violências domésticas e/ou sexuais e também atua em apoio a outros projetos para capacitação de jovens em situação de vulnerabilidade social. O projeto abrange os municípios de São Gonçalo, Itaboraí e Duque de Caxias com o objetivo de contribuir para a promoção, prevenção e garantia dos direitos humanos de mulheres, crianças, adolescentes e jovens (até 29 anos).

Em caso de ajuda, os núcleos disponibilizam seus serviços, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h, nos endereços e telefones abaixo:

NEACA (SG)- Rua Rodrigues Fonseca, 201, Zé Garoto. (2606-5003/21 98464-2179)

NEACA Primeira Infância (SG)- Rua Rodrigues Fonseca, 313, Zé Garoto. (21 96750-1595)

NEACA (Itaboraí)- Rua Antônio Pinto, 277, Nova Cidade. (21 98900-4246).

NEACA (CAXIAS) – Rua General Venâncio Flores, 518, Jardim 25 de Agosto. (21 96750-3095).