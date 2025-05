Músicos da Grota fazem campanha para viagem aos Estados Unidos

O Espaço Cultural da Grota (ECG), projeto social de inclusão por meio da música com sede em Niterói (RJ), realiza uma campanha de arrecadação de recursos para que integrantes do grupo de flautas “O Som Doce da Grota” participem mais uma vez do Boston Early Music Festival, o maior festival de música antiga dos Estados Unidos.

Este é o segundo ano em que o grupo é convidado a participar do evento de forma presencial. A organização garante estadia e acesso gratuito dos músicos a todas as atividades do Festival, incluindo workshops e masterclasses. No entanto, custos com passagens, alimentação e emissão de passaportes e vistos são por conta do ECG. O Som Doce da Grota também fará duas apresentações dentro da programação oficial do evento.

Ao todo, são necessários cerca de R$ 90 mil para custear a viagem, com embarque previsto para 11 de junho. Para atingir o objetivo, foi iniciada uma “vaquinha” na internet. Quem quiser pode doar qualquer quantia por meio do site benfeitoria.com, buscando a campanha “Som Doce da Grota” ou acessando diretamente o link https://benfeitoria.com/projeto/som-doce-da-grota-no-boston-early-music-festival-1wxk.

Também é possível fazer doações via PIX, por meio da chave (21) 99532-3337 (celular) em nome de Michelle da Silva Pinheiro.

“A viagem é uma experiência fundamental para contribuir com a formação desses jovens músicos e faz com que todos os alunos do projeto percebam as oportunidades que se apresentam quando se faz um trabalho com dedicação e comprometimento”, afirma Lenora Mendes, coordenadora do grupo e fundadora do Espaço Cultural da Grota.

Sobre o Som Doce

O Som Doce da Grota é composto por músicos formados pelo Espaço Cultural da Grota, projeto de inclusão social que atende a jovens estudantes de escolas públicas e moradores de comunidades. Especializado

na interpretação de obras dos períodos Barroco e Renascentista, nas apresentações em Boston, o grupo também vai executar clássicos da música contemporânea brasileira arranjados especialmente para flauta doce.

O Espaço Cultural da Grota não tem fins lucrativos e promove a inclusão de crianças e jovens por meio do ensino da música há 30 anos, com aulas gratuitas de aulas de iniciação musical, flauta doce, percussão, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta transversal, harpa, prática de orquestra, piano, teclado, ukulele, violão, cavaco e bateria. Também há classes de reforço escolar, pré-vestibular, yoga, desenho e pintura. Além da sede principal, na comunidade da Grota do Surucucu, em Niterói, há polos distribuídos pelas cidades de Itaboraí, São Gonçalo e Nova Friburgo, atendendo gratuitamente a cerca de mil alunos por ano.