Evento literário excluí escritora após fala preconceituosa

Momento em que a escritora compara literatura neomarginal com criminalidade, ao lodo do escritor que representa esse gênero Wesley Barbosa - Foto: Reprodução - Redes Sociais

A escritora Camila Panizzi Luz foi excluída do Festival Internacional de Poços de Caldas (Flipoços), que ocorreu na cidade mineira, até 4 de maio, após associar Literatura Marginal à criminalidade, durante uma palestra da Flipoços. Os livros da escritora foram retirados das estantes de vendas.

A fala preconceituosa ocorreu no dia 29 de abril. Camila falava sobre sua obra literária quando decidiu chamar ao palco o escritor Wesley Barbosa, que participa do evento como editor, comercializando os livros de sua editora, a Barraco Editorial, no espaço reservado ao Coletivo Neomarginal.

No palco, o escritor iniciou sua apresentação, porém foi interrompido pela escritora: “Como que faz para ser neomarginal? Eu quero ser uma neomarginal gente, olha que tudo. Camila Luz, neomarginal, nunca fui presa”, disse.

De acordo com a nota oficial do evento, a Flipoços “decidiu romper vínculos entre a autora e a programação, retirar seus livros da Feira e cancelar todas as demais atividades em que a autora estaria vinculadas nesta e em outras realizações do Festival”.

Moções

Wesley Barbosa, escritor e editor, disse que se sentiu “humilhado”. A fala preconceituosa ganhou notoriedade nas redes sociais, na imprensa local, estadual e até mesmo nacional. A história foi publicada em primeira mão pelo Visão do Core.

O portal de notícias Terra, foi o único veículo que conseguiu conversar com a escritora, onde ela assumiu ter agido de forma “impulsiva”. Após isso, Camila escolheu não falar mais com a imprensa e fechou seu Instagram.

Na tarde da última sexta-feira (2), Wesley Barbosa, foi procurado pelo vereador de Poços de Caldas, Tiago Braz (Rede Sustentabilidade), para informar que está sendo escrita uma Moção de Repúdio, do caso, e também uma Moção de Solidariedade ao escritor.