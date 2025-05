Apesar do retorno de Gregore, Botafogo terá muitos desfalques na próxima partida

Gregore é um dos nomes mais importantes do Botafogo - Foto: Reprodução/Vitor Silva/Botafogo

Gregore é um dos nomes mais importantes do Botafogo - Foto: Reprodução/Vitor Silva/Botafogo

Apesar de muitos desfalques para a próxima partida do Botafogo, na próxima partida, o técnico Renato Paiva poderá contar com a volta de Gregore. A disputa será nesta terça-feira (6), às 19h, contra o Carabobo, na Venezuela, pela quarta rodada da Libertadores.

O volante Gregore retorna aos campo depois de cumprir suspensão na partida que o Botafogo perdeu por 1 a 0 para o Bahia, no Campeonato Brasileirão. O jogador ficará no lugar de Newton, que não teve bom desempenho no jogo de sábado.

A volta do atleta será um “respiro de alívio”, para o técnico Renato Paiva, que continua sem poder contar com três titulares: Savarino, Alexandre Barbosa e Matheus Martins, que estão lesionados e por isso permaneceram no Rio de Janeiro, em tratamento.

Fora esses jogadores, Santiago Rodríguez permanece fora dos campos realizando trabalho específico para melhorar a parte física. Outro jogador que o time não pode contar é Marçal, que ainda não reestreou.

Situação complicada no Botafogo

O Glorioso está gostando muito do número 3 nesta fase da Libertadores. O time tem apenas 3 pontos conquistados em 3 rodadas no Grupo A, e por isso está localizado em 3º lugar. O clube carioca está a três pontos de distância do Estudiantes, que é o segundo colocado, e a quatro da Universidad de Chile.

Caso o Botafogo consiga vencer na Venezuela, e o time argentino perder para os chilenos, o time carioca pode reverter essa situação e garantir a segunda posição. O rival do Glorioso, o Carabobo, soma um ponto, e se vencer pode ultrapassar o rival.