Show épico, volta caótica: superlotação após Lady Gaga gera críticas nas redes

O aguardado show da cantora Lady Gaga em Copacabana não decepcionou no palco. Mas, o mesmo não pode ser dito sobre a logística da volta para casa. Com mais de dois milhões de fãs reunidos na praia, as reclamações sobre a superlotação no metrô e nos ônibus do Rio de Janeiro inundaram as redes sociais após o evento.

Nas plataformas digitais, principalmente no X (antigo Twitter), circularam fotos, vídeos e relatos de usuários mostrando filas gigantescas, vagões lotados e dificuldades para embarcar. Muitos fãs relataram horas de espera e situações desconfortáveis: “A volta pra casa do show da Lady Gaga foi muito caótica, achei que não iria conseguir”.

“A experiência do show da Lady Gaga foi linda, ótima, um dos melhores dias da minha vida, mas a volta tá sendo uma coisa viu”, reclamou outra fã.

O perfil oficial do Metrô Rio no X, confirmou a superlotação nos transportes públicos, reforçando a dimensão do desafio logístico.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca