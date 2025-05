Ingressos à venda: Bienal do Livro Rio 2025 terá roda-gigante e programação diversificada

Book Park, com direito a roda-gigante literária, cabines personalizadas com personagens e labirinto literário. A Bienal do Livro Rio 2025, que promete ser a maior edição da história, já está com ingressos à venda. O evento ocorre no período em que o Rio de Janeiro é a Capital Mundial do Livro, título dado pela Unesco, de 13 a 22 de junho no Riocentro, na Barra da Tijuca, Zona Oeste. Os bilhetes podem ser adquiridos pelo site oficial do evento ou através da plataforma Ticket360. ​

Os valores dos ingressos são R$ 42 (inteira) e R$ 21 (meia-entrada). Têm direito à gratuidade crianças com até 1 metro de altura, professores, bibliotecários, autores, profissionais do livro e guias turísticos credenciados. ​

A edição deste ano contará com uma programação diversificada, incluindo palestras, debates, sessões de autógrafos e atrações interativas.

Entre os participantes confirmados estão nomes como Chimamanda Ngozi Adichie, Taís Araújo, Mario Sergio Cortella, Iberê Thenório (Manual do Mundo), Raphael Montes, Itamar Vieira Jr., Lynn Painter e Aline Bei. ​

Para facilitar o planejamento dos visitantes, a organização disponibilizará, a partir de maio, um aplicativo oficial do evento. Nele, será possível montar agendas personalizadas, acompanhar a programação completa, acessar o mapa do local e receber notificações em tempo real. ​

A expectativa é de que o evento receba mais de 600 mil visitantes durante os dez dias de festival.