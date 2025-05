AquaRio oferece ingresso promocional para mães cariocas na semana do Dia das Mães

Para celebrar o Dia das Mães de forma inesquecível, o AquaRio preparou uma campanha especial para homenagear as cariocas. De 5 a 11 de maio de 2025, mães nascidas ou moradoras do estado do Rio de Janeiro poderão visitar o maior aquário marinho da América do Sul, acompanhadas de um filho pagante, por apenas R$ 80. O valor promocional é reduzido em relação ao ingresso normal, que custa R$ 160.

A promoção é válida exclusivamente para compras realizadas no site oficial do AquaRio e pode ser utilizada em qualquer data entre o período de 5 e 11 de maio de 2025. Para garantir o benefício, é necessário apresentar, no dia da visita, um documento que comprove nascimento ou residência no estado do Rio de Janeiro.

Localizado na zona portuária do Rio de Janeiro, o AquaRio ocupa uma área de 26 mil metros quadrados, com 4,5 milhões de litros de água e cerca de 10 mil animais de 350 espécies diferentes. Entre as atrações, destaca-se o impressionante Grande Tanque Oceânico, que proporciona aos visitantes a sensação de estarem mergulhando em alto-mar, além de experiências como o mergulho real com peixes e tubarões, atividades educativas e exposições sobre a biodiversidade marinha.

Inaugurado como um espaço dedicado à conservação ambiental, pesquisa científica e educação, o AquaRio é hoje um dos principais pontos turísticos da cidade, atraindo famílias, estudantes e apaixonados pelo universo marinho. Para aproveitar as tarifas promocionais ou obter mais informações sobre horários e programação, basta acessar aquariomarinhodorio.com.br

Serviço:

Onde: AquaRio (Praça Muhammad Ali, Gambôa, Rio de Janeiro – RJ)

Funcionamento: De Segunda a Sexta das 09h até 17h (último horário de entrada às 16h) | Sábado e Domingo das 09h até 18h (último horário de entrada às 17h);

Ingressos: Site do AquaRio