Encontro gratuito com mães atípicas em São Gonçalo acontece neste sábado (03)

Acontece neste sábado (03) o evento “Conexão Mães - Ser Mãe no Espectro”, no Centro de São Gonçalo. A partir das 9h, o encontro de mães atípicas vai promover palestras, informação jurídica, atividades, integração para as mulheres participantes. O objetivo é promover empatia e acolhimento às mães, que enfrentam inúmeros desafios diariamente na maternidade atípica.

O evento acontece no auditório do edifício Business Center, na Rua Dr. Feliciano Sodré, 78. Participam do encontro a advogada Karla Rafaela Rodrigues, especialista no Direito dos Autistas, Rafaela Agra, psicopedagoga (Espaço de Aprendizagem Rafaela Agra), Andrea Mourão (Dentista Odontopediatra) e a fonoaudióloga Luana Quintanilha (Espaço Universo Cognitivo).

O evento tem vagas limitadas e as inscrições devem ser realizadas previamente através do WhatsApp (21) 99686-7388.