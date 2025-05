São Gonçalo Shopping recebe 3ª edição da Expo Noiva & Debutantes neste fim de semana

Entre os dias 2 e 4 de maio de 2025, o São Gonçalo Shopping será palco da terceira edição da Expo Noiva & Debutantes, a maior feira de festas e eventos da região. O evento acontece no 1º piso, na área de eventos, das 14h às 22h, e promete reunir os principais fornecedores do setor, além de atrair cerca de 1.500 visitantes ao longo dos três dias.

Voltada para noivas, debutantes e organizadores de eventos sociais e corporativos, a feira contará com expositores de diversos segmentos, como moda festa, buffets, decoração, fotografia, assessoria de eventos, beleza e lua de mel. Um dos destaques da programação são os desfiles de moda festa, que apresentarão as principais tendências para casamentos e celebrações.

A entrada é gratuita, mediante inscrição prévia através do link disponível no perfil oficial do evento no Instagram (@exponoivaedebutantes). Além de garantir o acesso, os inscritos também participarão de sorteios exclusivos promovidos pelos fornecedores parceiros.

Realizada pelo Grupo TB PRO EVENTOS, sob a liderança de Teixeira e Monique Barcellos, em parceria com o São Gonçalo Shopping, a feira tem como objetivo fomentar o mercado de festas e impulsionar a economia local. Já consolidada como o principal evento de negócios e celebrações do município e regiões vizinhas, a Expo Noiva & Debutantes é uma oportunidade única para quem deseja planejar eventos inesquecíveis.

Serviço - Expo Noiva & Debutantes 2025

Data: 2 a 4 de maio de 2025

Horário: 14h às 22h

Local: São Gonçalo Shopping – 1º piso – Área de Eventos

Entrada: Gratuita (inscrição no Instagram @exponoivaedebutantes)