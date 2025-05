Motorista atropela e mata duas pessoas na Avenida Brasil

Na madrugada desta sexta-feira (2), um grave acidente na Avenida Brasil, na altura de Padre Miguel, na pista sentido Zona Oeste do Rio, deixou duas pessoas mortas.

De acordo com testemunhas, um veículo em alta velocidade teria atropelado as vítimas, que haviam saído de uma festa e estavam no acostamento da pista para atravessar.

Uma das vítimas é a diarista Alessandra Oliveira de Souza, de 46 anos, e a outra pessoa é o amigo dela, identificado apenas como Moisés.

Segundo o filho de Alessandra, Wesley Oliveira Almeida, de 22 anos, a mãe e o amigo haviam acabado de deixar uma festa na quadra da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel. Ele contou ainda que já tinha atravessado quando escutou um barulho do atropelamento e, ao se virar, viu que a mãe e o amigo haviam sido atingidos.

Após atropelar as vítimas, o carro perdeu o controle e atingiu um outro veículo que estava no acostamento. O atropelador, identificado como Anderson de Morais, recebeu atendimento no local e, em seguida, foi encaminhado para o Hospital Municipal Albert Shweitzer, em Realengo, também na Zona Oeste. Ainda não se sabe seu estado de saúde. Um exame de alcoolemia foi solicitado.

Militares do Corpo de Bombeiros de Ricardo de Albuquerque foram acionados, mas quando chegaram, as vítimas já estavam mortas.

Por conta do atropelamento, uma das faixas da Avenida Brasil chegou a ser interditada para a perícia e a retirada dos corpos. Mas, na manhã desta sexta-feira (2), o trânsito já havia sido liberado.

Em nota, a Polícia Militar informou que, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram acionados para o atropelamento e quando chegaram no local as vítimas já estavam mortas. O caso foi registrado na 34ª DP (Bangu).