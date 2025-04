3ª edição da Corrida Solidária Ivanei de Oliveira acontece nesta quinta (01) em São Gonçalo

Pelo terceiro ano consecutivo, São Gonçalo recebe, no feriado do Dia do Trabalhador, um evento esportivo dedicado a promover solidariedade. Acontece nesta quinta-feira (01), a 3ª Corrida Solidária Ivanei de Oliveira, evento organizado pelo coletivo Pé de Fogo Corredores que faz parte do calendário oficial do município e também do Estado do Rio de Janeiro.

Novamente por conta das obras do corredor viário MUVI (Mobilidade Urbana Verde Integrada), a corrida vai mudar de endereço. A concentração de participantes e a largada vão acontecer na Avenida Presidente Backer, na altura do nº 536, em frente à Caixa Econômica Federal no bairro Alcântara. Os corredores inscritos devem se encontrar lá às 8h.

Todos os participantes já levaram 2 kg de alimento não perecível para participar da corrida, que ainda recebe mais doações caso outros interessados queiram doar. “Cada edição é um novo desafio, mas também é uma nova oportunidade para unir as pessoas pelo bem comum. A nossa corrida solidária tem essa pegada social de, além de incentivar o esporte, cumprir o nosso papel social com a arrecadação dos alimentos”, destaca o servidor público Charles Figueiredo, presidente do Pé de Fogo.

O projeto é inspirado pela trajetória do corredor amador Ivanei de Oliveira, gonçalense conhecido no grupo de corredores pelas atividades coletivas de combate aos sedentarismo e pela promoção de iniciativas em apoio à população em situação de vulnerabilidade social. Ivanei faleceu durante a pandemia, por conta da Covid-19. A corrida foi criada em 2023 e tornada parte dos calendários a partir de projetos de lei do deputado Professor Josemar (Psol).

Mais informações estão disponíveis nas redes sociais do Pé de Fogo.