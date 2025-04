Seleção terá segundo uniforme em vermelho e preto na Copa do Mundo de 2026

O Brasil usará vermelho e preto na Copa do Mundo de 2026. Esse será o segundo uniforme da seleção brasileira, com data de lançamento prevista para março do ano que vem, meses antes do Mundial sediado por Estados Unidos, Canadá e México.

A decisão por mudar o tradicional azul como opção à camisa amarela aconteceu há cerca de um ano, durante uma reunião no Rio de Janeiro. Na última semana, a informação veio a público através do site Footy Headlines, especializado em uniformes em todo mundo.

Essa será a primeira vez na história que o Brasil sairá das cores amarelo, azul ou branca (esta utilizada até a Copa de 1950) em um Mundial. O novo uniforme será predominantemente vermelho em tom mais desbotado, com listras pretas que se assemelham mais a manchas. As cores se estendem ao short no mesmo formato, dando continuidade como se fosse uma só peça.

Mais uma mudança é a logomarca do fornecedor de material esportivo. O Brasil será a primeira seleção em todo mundo em que a Nike usará a silhueta de Michael Jordan, que representa a marca do lendário ex-jogador de basquete.