Coletivo Escritoras Vivas lança 2ª coletânea neste sábado, 26, em São Gonçalo

Mais um marco para a literatura independente em São Gonçalo: no dia 26 de abril, sábado, o Vírgula receberá o lançamento da 2ª Coletânea Escritoras Vivas, a partir das 17h30, com entrada gratuita. O evento celebrará o encerramento do projeto Coletânea Escritoras Vivas, viabilizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Ministério da Cultura, do Governo Federal, e da Secretaria de Turismo e Cultura, da Prefeitura de São Gonçalo.

Com textos produzidos nas oficinas de escrita realizadas em janeiro, a coletânea reúne contos e poemas de mulheres que escrevem a partir de suas vivências, territórios e afetos. A publicação, que conta com textos que versam sobre São Gonçalo e a relação das escritoras com a cidade, é o desdobramento natural do coletivo Escritoras Vivas, que surgiu em 2021 como resposta à necessidade de ocupar espaços com literaturas de autoria feminina diversas. As autoras que compõem a coletânea são: Alessandra Helena; Amanda Rubano; Bete Pereira; Camila de Fátima; Clara Kappaun; Cleia Nascimento; Cris Souza; Cyntia Fonseca; Eloise Longobuco; Fernanda Azevedo; Helene Camille; Jaqueline Brito; Joyce Martins; Kelly de Maria; Stella Dias; Suellen Carvalho; Suzane Veiga; Tábata Lugão; Vânia Chavão; e Yonara Costa.

Oficinas de escrita aconteceram em janeiro | Foto: Divulgação/Martim Costa

O lançamento contará com a exibição do documentário do projeto parceiro 'São Gonçalo Através das Lentes', show da artista Poliva, além da presença das autoras da coletânea, sessão de autógrafos, sorteio de livros, finalizando com um sarau com microfone aberto. Também estarão à venda a coleção de poesia Escritoras Vivas e outros livros solo das integrantes do coletivo.

Cem exemplares da coletânea serão distribuídos a escolas, salas de leitura, bibliotecas comunitárias e outros espaços educacionais de São Gonçalo.

Coletivo Escritoras Vivas

Em plena pandemia, em 2021, foi lançada a primeira coletânea e plantada a semente de um movimento literário que só cresce. Agora, com o segundo volume em mãos, o grupo reafirma seu compromisso com a continuidade: a proposta é manter uma agenda regular de oficinas, encontros e atividades semestrais, estimulando a formação e visibilidade de escritoras locais, além do fortalecimento de uma cena literária viva em São Gonçalo.

Turma da Oficina de publicação | Foto: Divulgação/Martim Costa

Turma da oficina de Poesia | Foto: Divulgação/Martim Costa

Oficinas

As oficinas de conto, poesia e publicação, ministradas respectivamente pelas professoras Yonara Costa e Suzane Veiga e pela jornalista e publisher Cyntia Fonseca, aconteceram em janeiro deste ano, no espaço parceiro NearWork, no bairro Estrela do Norte, em São Gonçalo.

O lançamento acontecerá no Vírgula, que já se tornou um reduto para a arte gonçalense.

Serviço

2ª Coletânea Escritoras Vivas — Lançamento Oficial

26 de abril (sábado)

A partir das 17h

Local: Vírgula (antigo Empório Vírgula) – Rua Carlos Gianelli, 235, Boaçu, São Gonçalo

Entrada gratuita | Venda de livros | Roda de leitura | Microfone aberto

Realização: Coletivo Escritoras Vivas

Viabilizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), Ministério da Cultura, Governo Federal e Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo.