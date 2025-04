Chuva à vista! Tempo nublado e chuvoso deve predominar neste fim de semana

A previsão do tempo aponta a volta do tempo nublado e chuvoso - Foto: Redação OSG

A previsão do tempo aponta a volta do tempo nublado e chuvoso - Foto: Redação OSG

Uma nova frente fria chegou ao Brasil na última quinta-feira (24), com retorno dos temporais e expectativa de novas quedas de temperatura.

De acordo com o Climatempo, a partir desta sexta-feira (25), a temperatura deve 'despencar' em todas essas regiões, com previsão de dias mais frios do que os registrados na frente fria que passou pelo país durante o feriado prolongado de Páscoa e Tiradentes.

A previsão do tempo aponta a volta do tempo nublado e chuvoso para as cidades de São Gonçalo e Niterói.

Confira a previsão do tempo para o próximo fim de semana:

SÃO GONÇALO

- Sexta-feira (25): Máxima de 27°C e mínima de 21°C. A previsão do tempo para esta sexta-feira é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

- Sábado (26): Máxima de 27°C e mínima de 21°C. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, mas sem chuva.

- Domingo (27): Máxima de 29°C e mínima de 21°C. Sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com muitas nuvens, mas não chove.

- Segunda-feira (28): Máxima de 30°C e mínima de 21°C. A previsão do tempo para segunda-feira (28) é de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde. Noite chuvosa.

- Terça-feira (29): Máxima de 25°C e mínima de 20°C. Nublado com chuva de manhã. Aberturas de sol à tarde. Pancadas de chuva à noite.

- Quarta-feira (30): Máxima de 24°C e mínima de 18°C. Sol o dia todo, com muitas nuvens e pancadas de chuva de manhã e à noite.

NITERÓI

- Sexta-feira (25): Máxima de 26°C e mínima de 23°C. A previsão do tempo para sexta-feira é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

- Sábado (26): Máxima de 27°C e mínima de 23°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

- Domingo (27): Máxima de 29°C e mínima de 23°C. Sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com muitas nuvens, mas não chove.

- Segunda-feira (28): Máxima de 29°C e mínima de 23°C. A previsão do tempo para segunda-feira é de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

- Terça-feira (29): Máxima de 25°C e mínima de 21°C. Nublado com chuva de manhã. Aberturas de sol à tarde. Pancadas de chuva à noite.

- Quarta-feira (30): Máxima de 24°C e mínima de 19°C. Sol o dia todo. Muitas nuvens e pancadas de chuva de manhã e à noite.