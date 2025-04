Lorde encerra hiato com lançamento surpresa de "What Was That" em Washington

Lorde, de 28 anos, lançou nesta quinta-feira (24) sua nova música, "What Was That", marcando o início de uma nova era musical. A faixa, que já havia sido apresentada de surpresa na terça-feira (22) pelas ruas de Nova York, nos Estados Unidos, foi recebida com entusiasmo pelos fãs.

Na ocasião, Lorde convidou seus seguidores para um encontro no Washington Square Park, onde colocou a música para tocar e dançou ao som do lançamento, criando uma experiência única para os presentes.

Os fãs da Lorde se reuniram em massa no Washington Square Park para cantar "What Was That", e os vídeos desse momento especial logo se espalharam pelas redes sociais.

Lorde toca "What Was That" para fãs em Nova York. | Foto: Divulgação

Após quatro anos de hiato desde o lançamento de seu último álbum, Solar Power (2021), Lorde retoma sua carreira com um som que remete à sua adolescência. Em um dos versos da canção, ela canta: "Desde os 17 eu te dei tudo, agora acordamos de um sonho e, bem, querido, o que foi isso?". A produção ficou a cargo de Jim-E Stack, conhecido por seu trabalho com Charli XCX e Caroline Polachek.