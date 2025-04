Maricá comemora 211 anos com grandes atrações em Itaipuaçu e Barra; Confira

Entre as principais atrações do evento está o grupo Fundo de Quintal - Foto: Divulgação

Entre as principais atrações do evento está o grupo Fundo de Quintal - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá anunciou, ontem (24), a programação do aniversário dos 211 anos do município. Entre as principais atrações estão Elba Ramalho, Alceu Valença, Vitinho, Fundo de Quintal, Jorge Aragão, Simone Mendes e Marcelo D2, além dos artistas ‘pratas da casa’. Os shows serão em dois fins de semana – 16 a 18/05 no palco Itaipuaçu; e de 23 a 26/05 na Barra de Maricá.

A programação, organizada pela Secretaria de Turismo, Comércio, Industria e Mercado Interno, traz dois shows por dia, com abertura dos artistas locais e as apresentações principais com cantores de projeção nacional.

O palco de Itaipuaçu será montado na orla (Avenida Benvindo Taques Horta, esquina com a Rua 14, em direção ao Recanto) e vai receber shows de Jô Borges e Fundo de Quintal, no dia 16; Baby do Cavaco e Jorge Aragão, no dia 17; e Sasha Alexia e Elba Ramalho, no dia 18.

A festa na Barra de Maricá acontecerá no espaço de eventos da Avenida João Saldanha, onde se apresentam Mariana Cunha e Simone Mendes (23), Nosso Bloco e Marcelo D2 (24) e Jorginho Doug e Vitinho (25). Já no dia 26/05, data em que o município completa 211 anos, o cantor Alceu Valença garante o show principal, com abertura da dupla Betinho Bahia e Ismayer Alves.

Serviço:

Aniversário de Maricá 211 anos (programação)

- Palco orla de Itaipuaçu – Avenida Benvindo Taques Horta:

. 16/05 – Abertura: Jô Borges

Show principal: Fundo de Quintal

. 17/05 – Abertura: Baby do Cavaco

Show principal: Jorge Aragão

. 18/05 – Abertura: Sasha Alexia

Show principal: Elba Ramalho

- Palco Barra de Maricá – espaço de eventos da Avenida João Saldanha:

. 23/05 – Abertura: Mariana Cunha

Show principal: Simone Mendes

. 24/05 – Abertura: Nosso Bloco

Show principal: Marcelo D2

. 25/05 – Abertura: Jorginho Doug

Show principal: - Vitinho

. 26/05 – Abertura: Betinho Bahia e Ismayer Alves

Show principal: Alceu Valença