Atriz de 'O Cravo e a Rosa', Lúcia Alves morre aos 76 anos

A atriz faleceu no Rio de Janeiro - Foto: Reprodução/Globoplay

A atriz faleceu no Rio de Janeiro - Foto: Reprodução/Globoplay

A atriz Lúcia Alves, de 76 anos, morreu na tarde dessa quinta-feira (24), depois de ser internada em estado grave na Casa de Saúde São José, no Humaitá, no Rio de Janeiro. A artista realizava o tratamento contra o câncer de pâncreas desde 2022.

Lúcia Alves foi internada no CTI da unidade hospitalar no dia 14 de abril, informação confirmada pela CNN junto a assessoria de imprensa do hospital. A última aparição da atriz nas telinhas foi em 2013 na novela “Joia rara”, da TV Globo.

Leia também:

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 7

Crédito do Trabalhador entra em nova fase: veja cuidados a serem tomados



Durante sua carreira, a atriz acumulou trabalhos de sucesso, como “Enquanto Houver Estrelas”, em 1969 na TV Tupi, “Ti Ti Ti”, de 1985, “Mulher”, de 1998, “O Cravo e a Rosa”, de 2000 e “Sob Nova Direção” de 2004 a 2007.

Nos cinemas também atuou no filme “Lua Cheia”, de 1989 e “Bendito Fruto”, em 2004.