Maricá inicia comemorações em homenagem a São Jorge

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno, deu início ontem (22) às comemorações da tradicional Festa de São Jorge. O evento tem o apoio da Secretaria de Assuntos Religiosos e acontece na Avenida Central, 456, na Capela de São Jorge, no Espraiado, com shows de diversos artistas locais e barraquinhas com gastronomia variada.

Na noite de abertura da festa, subiram ao palco as bandas Tríduo e Forró Brasil, que animaram o público. Morador do Espraiado, João Batista, de 62 anos, é um frequentador assíduo da festa em homenagem ao Santo Guerreiro. “Sempre venho à Festa de São Jorge. Não perco uma. A organização está muito boa. Todos os envolvidos estão de parabéns”, comentou. “A festa está bem organizada, bastante policiamento, música animada e comida da melhor qualidade. Com certeza amanhã estarei de volta”, completou a moradora de Itaboraí Kátia Paiva, de 45 anos.

O secretário de Promoção de Eventos, Rony Peterson, convidou maricaenses e turistas para aproveitarem o evento. “O sentimento de resgatarmos as festas religiosas da nossa cidade é muito prazeroso. Nossa missão é proporcionar experiências prazerosas paras as famílias e todos são sempre bem-vindos”, destacou.

A festa em homenagem a São Jorge segue nesta quarta-feira (23/04), dia em que se celebra o dia do Santo Guerreiro. Além da programação religiosa, incluindo a tradicional Cavalgada, haverá apresentações de diversos artistas.

Confira a programação:

15h – Show (Rhoan Victor)

16h - Cavalgada Religiosa

18h – Show (Raquel Fonseca)

20h - Show Pirotécnico

20h30 - Betinho Bahia & Ismayer Alves