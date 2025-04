Começa o III Festival Internacional de Choro de Niterói com shows, oficinas e muito mais

Com seis dias cheios de atividades gratuitas, o III Festival Internacional de Choro de Niterói inicia mais uma edição em comemoração a um dos ritmos mais tradicionais do Brasil. Realizada pela Prefeitura de Niterói, a festividade começou ontem (22) com oficinas para músicos de nível intermediário e oferece uma celebração ao Dia Nacional do Choro (23) com os grupos Choro na Rua, que convida Júlia Vargas e Bruno Barreto, e Choro Malandro no Mercado Municipal de Niterói. A programação se estende até o domingo (27) e ainda conta com atrações nacionais e internacionais, jam session com palco aberto, área gastronômica, exposição e mais oficinas.

Elaborada pela Fundação de Arte de Niterói (FAN), a iniciativa promove shows de artistas consagrados, como Hamilton de Holanda, Rosa Passos, Áurea Martins, Caetano Brasil, Silvério Pontes e sua convidada Leila Pinheiro. Em complemento, esta edição ainda embarca no intercâmbio cultural entre países. Niterói poderá conferir os talentos da cantora francesa Camille Bertault e da flautista japonesa Naomi Kumamoto. Ao todo, mais de 60 artistas se apresentam em diversos pontos da cidade, levando música para o Mercado Municipal, o Reserva Cultural, a Sala Nelson Pereira dos Santos, o Campo de São Bento e o Horto do Barreto.

"Niterói tem se consolidado como uma referência nacional em cultura, e o Festival Internacional de Choro é um exemplo dessa política que valoriza a nossa identidade musical e promove o intercâmbio com outras culturas. É um orgulho ver artistas de renome nacional e internacional dividindo nossos espaços públicos com artistas da cidade e apresentando música de qualidade, de forma gratuita, para toda a população", destacou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

Outro destaque da edição é a pré-estreia especial para o Dia Nacional do Choro (23). A partir das 11h, o Mercado Municipal receberá os grupos Choro na Rua, com os convidados Bruno Barreto e Júlia Vargas, e Choro Malandro.

Além da agenda de atrações, o Festival Internacional de Choro é um projeto que também incentiva artistas a buscarem novas interações artísticas e a desenvolverem suas habilidades. Por isso, serão oferecidas 13 oficinas de instrumentos gratuitas para músicos de nível intermediário. Ministradas por músicos de renome nacional e internacional, as aulas ocorrerão entre os dias 22 e 25 de abril, em pontos variados de Niterói. As inscrições estão disponíveis no site do festival e são abertas para artistas de outros municípios também.

O público também poderá visitar, nos dias 26 e 27, uma exposição sobre os ícones do choro nacional, com caricaturas feitas pelo artista Renato Aroeira, no espaço Reserva Cultural. O local contará ainda com uma área gastronômica com food trucks e cervejas artesanais produzidas na cidade.

A programação completa e mais informações sobre as oficinas estão disponíveis no site https://culturaniteroi.com.br/festivaldechorodeniteroi/ e nas redes da Prefeitura e da Cultura Niteroi.