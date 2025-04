Ferrugem sofre acidente de ônibus após show no Rio Grande do Sul, mas tranquiliza fãs: “Todos estão bem”

O cantor Ferrugem publicou na manhã deste domingo (20), nos stories do Instagram, que o ônibus de sua equipe sofreu um acidente após realizar show na noite de sábado (19), em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Apesar da gravidade do acidente, o artista garantiu que todos estão bem.

“Livramento! Um senhor acidente, mas graças a Deus todos estão bem”, escreveu o cantor, que também compartilhou imagens do veículo.

Mesmo após o susto, Ferrugem publicou vídeos da apresentação e agradeceu o carinho do público gaúcho. “Ontem a rapaziada recebeu a gente assim”, escreveu, ao mostrar o momento em que foi recebido pelos fãs gaúchos ao subir ao palco. “Com essa energia não dava pra ir embora sem cantar mais uma! Muito obrigado, Rio Grande”, completou.

