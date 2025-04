Cruz da primeira missa do Brasil, em 1500, visita Maricá em cerimônia histórica

Maricá participou, neste sábado (19/04), de um momento histórico. A cidade recebeu, pela primeira vez, a cruz utilizada na primeira missa realizada no Brasil, em 26 de abril de 1500. O objeto sacro esteve presente em três momentos: na Lagoa de Araçatiba, onde São José de Anchieta realizou o milagre da pesca miraculosa; no Convento das Irmãs de Nossa Senhora do Bom Conselho, no Centro; e na Fazenda Pública Municipal Joaquín Piñero, no Espraiado.

Maricá foi incluída na primeira Peregrinação da Cruz, em celebração aos 525 anos da realização da primeira missa da história do Brasil. Essa é a terceira vez que a cruz vem ao país. A primeira foi em 1500, ano em que os portugueses chegaram ao território brasileiro, na região baiana de Porto Seguro, enquanto a segunda foi na inauguração de Brasília, em 1960.

A primeira parada da cruz em Maricá foi na Lagoa de Araçatiba, na região central. Uma breve Oração e o Ofício das Leituras aconteceu ao lado do espaço onde ficava um monumento à São José de Anchieta. A celebração foi presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Niterói, Dom Geraldo de Paula Souza. Autoridades municipais e da sociedade civil organizada participaram do ato religioso, além do reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar Raposo.

O objeto sacro esteve presente em três momentos | Foto: Bernardo Gomes

“Estamos recebendo esse presente de ter a cruz aqui, iluminando ainda mais a nossa Semana Santa. Esse momento carrega um profundo simbolismo para o nosso município, que tem um elo direto com a trajetória de São José de Anchieta, onde realizou mais do que um relato de abundância, uma história de fé”, afirmou o vice-prefeito de Maricá, João Maurício de Freitas.

“Uma oportunidade maravilhosa poder trazer a cruz da primeira missa ao Brasil. Maricá faz parte desse nosso roteiro porque temos um personagem muito importante para a história do Brasil, São José de Anchieta, que fez um de seus milagres aqui na lagoa de Araçatiba. A visita da cruz é um marco de desenvolvimento e que certamente vai potencializar a economia da cidade ainda mais - além de ajudar na internacionalização do município”, completou o Pe. Omar Raposo.

O secretário Executivo de Gestão de Governo, Arlen Pereira, anunciou que um novo monumento em homenagem à São José de Anchieta será instalado na Orla de Araçatiba. “Aqui ao lado a gente tinha uma estátua de São José de Anchieta. O prefeito Washington Quaquá já nos revelou que, em breve, teremos um novo monumento aqui”, anunciou.

A peça santa também seguiu até o Convento das Irmãs de Nossa Senhora do Bom Conselho, no Centro. Na capela do instituto, uma nova celebração católica aconteceu, também presidida por Dom Geraldo e com a participação das freiras locais. Por fim, a cruz seguiu até a Fazenda Pública Municipal Joaquín Piñero, no Espraiado.

Peregrinação da Cruz

A peregrinação integra a programação do evento ‘Brasil com Fé – 525 anos da Primeira Missa no Brasil, Terra de Santa Cruz’. A cruz fica em exposição permanente na Sé de Braga, igreja mais antiga da Península Ibérica. O item religioso entrou em romaria em 12 de abril e, ainda em Portugal, passou por Fátima, Cascais, Almada e Lisboa. Há uma semana, chegou ao Brasil, onde passou por Cachoeira Paulista, Aparecida e Guaratinguetá, em São Paulo. Em seguida, esteve em Porto Alegre e Rio de Janeiro – antes de chegar à Maricá.

Depois de Maricá, o objeto sacro seguirá para Brasília, Belém e Salvador. Na data exata do aniversário de 525 anos (26/04), a cruz visitará também a Bahia, Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, local da chegada dos portugueses ao Brasil e onde foi celebrada a primeira missa. No dia 27, o artefato retorna a Braga.

São José de Anchieta e o milagre da Pesca Miraculosa

O padre jesuíta José de Anchieta é considerado santo desde 2014, quando o Papa Francisco assinou decreto que canonizou o missionário. Entre os milagres atribuídos a ele por fiéis está a pesca realizada na Lagoa de Araçatiba, há mais de 400 anos.

Um grupo de indígenas se queixava do sumiço de peixes quando Anchieta teria antecipado a eles quais peixes trariam ao barco na Lagoa de Araçatiba, transformando a escassez em fartura. A pescaria foi tão abundante e variada que a praia se abarrotou de homens para dar conta de salgar os peixes, técnica usada para conservá-los.