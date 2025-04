Audiencia na Alerj discutirá sobre assédio moral no serviço público

O encontro será aberto ao público e acontecerá na sala 1801 do prédio da Alerj, no Centro do Rio - Foto: reprodução

A Comissão de Servidores Públicos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) realizará, no próximo dia 5 de maio de 2025, às 13h30, uma audiência pública com o tema "Acolhimento ao servidor público e as denúncias de assédio moral no ambiente de trabalho". O encontro será aberto ao público e acontecerá na sala 1801 do prédio da Alerj, no Centro do Rio.

A audiência será presidida pelo deputado estadual Flavio Serafini (PSOL), presidente da Comissão de Servidores Públicos. O parlamentar ressalta a relevância do debate para a valorização do serviço público e a proteção dos trabalhadores que o sustentam.

O objetivo com esta audiência é identificar práticas abusivas e criar mecanismos de proteção; combater, diagnosticar e prevenir o assédio moral contra servidores públicos é essencial para preservar a saúde mental, a dignidade e a qualidade do serviço prestado à população. A importância não é somente dos trabalhadores, mas da democracia.

