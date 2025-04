Vasco terá o desfalque de Payet, com dores no joelho, para o clássico contra o Flamengo

O meia Payet será desfalque do Vasco para o duelo contra o Flamengo, neste sábado (19), às 18h30, no Maracanã. O camisa 10 está com dores no joelho direito e não será relacionado para o clássico.

O Vasco ainda não sabe a gravidade do problema do francês. Ele foi substituído no segundo tempo da partida contra o Ceará, na última terça-feira (15), depois de se queixar de dores na região após um lance em que o time vascaíno pediu pênalti.

Payet chegou a tentar continuar em campo, mas após a cobrança de um escanteio desabou e pediu substituição. Ele era esperado no banco de reservas para o Clássico dos Milhões, já que Philippe Coutinho é o titular da posição no Vasco.

Com acordo até o final de julho com o cruzmaltino, Payet não deve seguir até o final do ano em São Januário. A diretoria busca soluções com o jogador e atacará o mercado para repor uma provável saída do camisa 10.