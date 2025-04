Morre escritor peruano Mario Vargas Llosa, vencedor do Nobel de Literatura

Morreu neste domingo (13), aos 89 anos, o peruano Mario Vargas Llosa, renomado escritor e vencedor do Nobel de Literatura. Um dos nomes mais celebrados da literatura latino-americana no último século, Llosa faleceu em Lima, capital do Peru, ao lado de familiares, segundo informação confirmada pelo filho do autor nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

“Sua partida entristece seus parentes, amigos e seus leitores ao redor do mundo, mas nos consola saber que ele teve uma vida longa, múltipla e frutífera, e deixa atrás de si uma obra que o sobreviverá. Agradecemos de coração o carinho e o apoio recebidos e pedimos que sejam respeitadas nossas instruções”, escreveu Alvaro Vargas Llosa, filho do autor, em anúncio feito no X/Twitter.

O corpo de Llosa será cremado e, segundo o filho, não haverá cerimônia pública de despedida, seguindo um pedido feito em vida pelo próprio escritor. “No momento da despedida final, nossos pensamentos estarão com todos que o leram e o admiraram”, escreveu o filho do autor.

Vencedor do Nobel em 2010, Vargas Llosa é considerado um dos principais representantes do chamado "boom latino-americano" - nome atribuído ao movimento de popularização do trabalho de jovens escritores latinos. Entre seus romances mais conhecidos, estão "A Cidade e Os Cachorros" e "Conversas no Catedral". Seu último trabalho publicado foi o romance “Tempos ásperos”, lançado em 2019.