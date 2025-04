Milton Nascimento celebra título de Doutor Honoris Causa recebido por universidade

O cantor e compositor Milton Nascimento recebeu, na tarde da última quinta-feira (10), o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Na cerimônia, realizada no Conselho Universitário (Consu), foi exibido o vídeo em que ele recebe a honraria pessoalmente em sua casa, no Rio de Janeiro.

Milton não pôde estar pessoalmente na cerimônia por questões de saúde e também por seu envolvimento com outras atividades. “Fizemos todo esse esforço para entender as dificuldades e fazer esse gesto de reconhecimento da importância dele para a cultura brasileira”, declarou o reitor da Unicamp, Antonio José de Almeida Meirelles.

Oficialmente, o vídeo apresentado no evento de concessão do título foi gravado no dia 25 de fevereiro. Porém, Meirelles explica que ele não foi divulgado à época para preservar sua importância e evitar que “o significado da entrega fosse diluído pelos outros eventos que Milton estava envolvido”.

A proposta do título de Doutor Honoris Causa foi criada pelo professor do Instituto de Artes (IA) da Unicamp, Fernando Hashimoto. A ideia partiu do fato de que o instituto é um dos mais antigos de toda a universidade, que foi também a primeira em todo o Brasil a criar um curso de graduação em música popular, em 1989. Uma das disciplinas do curso se dedica, integralmente, ao estudo das composições de Nascimento.

“Milton é a cara do Brasil, representa o nosso povo. Esse reconhecimento abre portas para acolher cada vez mais esses saberes diversos da música popular brasileira no ambiente acadêmico”, destacou Hashimoto.