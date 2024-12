Coletivo Escritoras Vivas celebra 4º aniversário com programação especial em SG

O Coletivo Escritoras Vivas, iniciativa que tem se destacado pela promoção da literatura e pelo empoderamento feminino em São Gonçalo, celebra quatro anos de atividades com um evento especial no dia 7 de janeiro, a partir das 18h no acolhedor Empório Vírgula. Localizado no coração da cidade, o Empório Vírgula é uma cafeteria que vem se consolidando como ponto de encontro para amantes da arte e literatura. A programação inclui uma noite de trocas, reflexões e celebrações que reafirmam a relevância da produção literária feminina.

A partir das 18h, o encontro Leia Mulheres dá início às atividades com um debate sobre o clássico A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, obra que aborda questões de identidade, exclusão e humanidade. Em seguida, às 19h, será lançado o videocast “Escritoras Vivas: A escrita para empoderar as estudantes de São Gonçalo”, que apresentará entrevistas e discussões conduzidas por escritoras do coletivo, promovendo novas perspectivas sobre a presença feminina na literatura contemporânea.

O videocast é uma realização via Lei Paulo Gustavo de incentivo à Cultura. Encerrando a programação, às 20h, um sarau promete emocionar o público, com participações especiais, leitura de poemas, exposição e venda de livros das autoras integrantes do grupo.

“Celebrar esses quatro anos significa reconhecer a força de um trabalho coletivo que transforma vidas e fortalece várias vozes. Esse evento é uma oportunidade de refletir sobre tudo o que conquistamos e continuar projetando o futuro,” afirma Cyntia Fonseca, uma das idealizadoras do coletivo.

Desde sua criação, o Escritoras Vivas realizou inúmeras ações de impacto em São Gonçalo, como os ciclos de debates sobre escritoras brasileiras e as oficinas de escrita criativa que despertaram novos talentos na região.

Yonara Costa, também fundadora, reforça a importância de fomentar espaços literários: “É essencial criar ambientes onde mulheres se sintam representadas e tenham suporte para expressar suas histórias. A literatura é uma ferramenta poderosa para isso”.

“O Empório Vírgula sempre foi um parceiro importante. Celebrar aqui reforça a sinergia entre os movimentos culturais da cidade e o nosso trabalho literário,” destaca Suzane Veiga, também à frente da iniciativa.

Para janeiro, o Coletivo Escritoras Vivas dá continuidade ao trabalho com a retomada das oficinas de escrita. Mais detalhes em breve nas páginas oficiais do coletivo.

O evento de comemoração dos 4 anos do coletivo no Empório Vírgula é gratuito e aberto ao público.

Serviço

Endereço: Empório Vírgula – R. Carlos Gianelli, 235, Boaçu, São Gonçalo

Data: 07/01

Horário: 18h