Itaboraí recebe neste fim de semana o 1º Festival de Música e Jogos com atrações locais e muito entretenimento

Com uma programação voltada para todas as idades, o festival vai reunir o melhor da cultura, da música e dos jogos - Foto: Divulgação

A Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro de Itaboraí, será palco de um evento inédito e repleto de diversão neste fim de semana. Nos dias 12 e 13 de abril, das 18h às 22h, a população poderá curtir o 1º Festival de Música e Jogos de Itaboraí, uma ação da Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL).

Com uma programação voltada para todas as idades, o festival vai reunir o melhor da cultura, da música e dos jogos que estimulam o raciocínio, proporcionando uma experiência única para os moradores e visitantes da cidade. O evento contará com apresentações de bandas e cantores locais, valorizando os talentos itaboraienses e promovendo a cena musical da região.

Além da música, o público poderá aproveitar uma série de atividades interativas como totó, tamancobol, air game, basquete eletrônico, fliperama multi jogos, xadrez e baralho. Um verdadeiro resgate de jogos clássicos, combinando nostalgia, estratégia e muita animação.

Segundo o secretário municipal de Esporte e Lazer, Marcelo Leite, eventos como esse fortalecem o sentimento de pertencimento e promovem o bem-estar social.

"A proposta do Festival é movimentar a cidade com cultura e diversão. É uma forma de integrar a população através da arte, do esporte e do lazer, estimulando o convívio social e o reconhecimento dos nossos talentos locais. Itaboraí merece viver mais momentos como esse", destacou o secretário.

Vale destacar que o 1º Festival de Música e Jogos é gratuito e promete transformar o Centro da cidade em um grande ponto de encontro para famílias, amigos e amantes da boa música e de jogos interativos.