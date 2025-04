Comida di Buteco começa nesta sexta (11); bares em Niterói participam do concurso

Começou nesta sexta-feira (11) a edição 2025 do Comida di Buteco e, por mais um ano, Niterói está entre os municípios participantes do tradicional evento gastronômico. Até o próximo dia 11 de maio, mais de vinte estabelecimentos na cidade concorrem ao concurso, que completa seu 25º aniversário nesta edição. Cada petisco especial da edição custa R$ 35 em todos os botecos participantes.

No concurso, cada estabelecimento oferece um petisco especial, feito para o evento; todo cliente que visitar o local e experimentar o prato durante o período do concurso pode avaliar sua experiência e o boteco. A avaliação do público, junto com o veredito de jurados convidados do evento, decidem o boteco vencedor da região - que pode disputar o título nacional em seguida.

A proposta do evento é valorizar comércios familiares e o espírito descontraído e democrático que eles suscitam. Em Niterói, são 21 bares e restaurantes participando (lista completa no fim da matéria); cinco deles são estreantes, como é o caso do Alto da Ilha. O bar, que fica na Rua do Cruzeiro, na Ilha da Conceição, é administrado pelo casal de engenheiros Bernardo Fulchi e Marina de Paula, que estreiam no evento com o petisco “Com o Dedo da Sogra”.

“A gente não tinha decidido qual petisco a gente iria fazer. E minha sogra, que está a todo momento em contato com a gente, mora aqui perto da gente do estabelecimento, ajudou na ideia. Ela sempre nos chama para almoçar e está sempre nos ajudando aqui com o bar. Aí, pensamos: ‘por que não pegar o que a gente gosta da comida dela, dos almoços, e transformar num petisco?”, conta Bernardo.

Eles transformaram a costela com purê da sogra, dona Sandra de Paula, num petisco com massas folhadas: duas delas com purê, costela desfiada e molhos (barbecue e hortelã), e uma opção doce, com doce de leite e queijo coalho. O prato e a esperada participação no Comida di Buteco marcam uma nova etapa na trajetória do bar, inaugurado pelo casal no contexto de pós-pandemia em 2021.

Alto da Ilha apresenta petisco "Com o Dedo da Sogra" | Foto: Enzo Britto

“Nós não tínhamos experiência nessa área; somos engenheiros, nos conhecemos na área naval. Mas surgiu essa ideia de empreender e nós fomos aprendendo na marra mesmo, aprendendo no dia-a-dia. Demos a sorte de ter uma vizinhança muito boa, que nos ajudou e ajuda bastante; na correria, vizinhos emprestavam cadeira, mesa… E foi dando certo. E agora fazer parte do concurso é muito legal, porque o Comida di Buteco estimula o pequeno negócio, abre oportunidades”, destaca Marina.

Além dos novatos, mais de quinze estabelecimentos que participaram em edições anteriores voltam este ano. Um deles é o “Nossas Raízes Bistrô”, na Rua Visconde de Sepetiba, Centro da cidade, conhecido pela culinária afro-referenciada e pela ênfase na herança histórica e cultural. O espaço foi inaugurado no final de 2019, inspirado por uma visita ao quilombo São José da Serra, em Valença.

“A gente já trabalha com gastronomia há um tempo, mas com evento e buffet. Depois desse passei em família no quilombo, a gente decidiu trazer um pouco daquela energia, daquela cultura muito viva, para cá. O Nossas Raízes nasce desse resgate da ancestralidade. A gente queria que chegasse no coração das pessoas não só as nossas raízes afro-referenciadas, da cultura e da culinária, mas também as raízes de todo mundo, as raízes familiares, daquela comida caseira”, destaca Francis Oliveira, proprietária do espaço.

As raízes familiares estão presentes na própria organização do restaurante; Francis trabalha todos os dias ao lado de familiares, que vão do irmão e do companheiro à sua filha, a professora de dança Laura Teixeira. Todo mundo divide o trabalho para entregar uma culinária que reforça o aspecto afro dos pratos comuns do cotidiano brasileiro.

Esse interesse pelas raízes se refletiu, este ano, no petisco “Favorita do Freguês”, escolha do bar para o Comida di Buteco 2025. A ideia do prato é revisitar a culinária de boteco tradicional através de uma releitura da carne com batata. O prato, servido numa espécie de “mini estufa”, uma porção de carne marinada em ervas no molho de cerveja e melado, acompanhada por batata temperada e uma farofa de pão de queijo com torresmo, inspirada na origem mineira do Comida di Buteco.

Nossas Raízes Bistrô apresenta o petisco "Favorita do Freguês" | Foto: Enzo Britto

“O Comida de Boteco traz uma visibilidade muito legal para empreendedores de gastronomia, porque traz um público diferente. Foi uma participação muito bacana ano passado, acaba estimulando a nossa criatividade e abrindo oportunidades que nós, como um estabelecimento menor, talvez não tivéssemos de outra maneira”, destaca Francis.

O Comida di Buteco vai até o dia 11 de maio. Confira, a seguir, a lista completa de estabelecimentos participantes em Niterói:

Alto da Ilha Bar. Rua Cruzeiro, 317, Ilha Da Conceição, Niterói. Petisco: Com dedo da Sogra - 3 petiscos servidos numa massa folhada, recheados de: costela suína desfiada com barbecue, costela com geleia de hortelã ambos sobre um travesseiro de purê de batata; o terceiro leva doce de leite e queijo coalho gratinado.

Pli On Board . Praia De Itaipu, 21 - B, Itaipu, Niterói. Petisco: Pli Terra & Mar - Pastéis recheados com um creme de bacon com camarão, finalizado com uma deliciosa geleia de abacaxi com mostarda.

Familia Muniz. Rua São Januário, 177 - Loja, Fonseca, Niterói. Petisco: Rabo Mole - Rabada desfiada, massa de pastel aberta frita e molho de ameixa.

Espaço Five Stars. Av. Rui Barbosa, 403 - São Francisco, Niterói. Petisco: Meu porco minhas regras! - Pulled pork, molho barbecue de jack daniels e bastante queijo gratinado por cima. Acompanha uma torradinhas defumadas e picles caseiro.

Barão do Mar. Praia De Itaipu, 21 - Itaipu , Niterói. Petisco: Mergulho no Mar - Caldo de frutos do mar, acompanhado de farofa de coco, cestinha de pães e 2 tipos de molho: azeite de ervas e pimenta da casa.

Alhos e Bugalhos. Rua Desembargador Lima Castro, 66 - Fonseca, Niterói. Petisco: Rabada Embriagada - Ragu de rabada desfiada cozida lentamente na cerveja preta com pesto de agrião, polenta cremosa e finalizado com queijo maçaricado.

Palitus Bar. Av. Carlos Ermelindo Marins, 501 - Jurujuba, Niterói. Petisco: Minha surpresa é você - Uma massa em forma de lembranças de festas recheadas com um surf turf que são proteínas do mar e da terra juntas Acompanha legumes verduras camarão , polvo , bacon e queijo.

Nossas Raízes Bistrô. Rua Visconde De Sepetiba, 66 - Loja A, Centro, Niterói. Petisco: Favorita do freguês - Carne marinada em ervas no molho de cerveja e melado. Acompanha batata temperada ao alho e pimenta, além de uma deliciosa farofa de pão de queijo com torresmo.

Friends Pub. Rua Presidente Backer, 9 - Loja 004, Icaraí, Niterói. Petisco: Braseado em Fatos Reais - Cupim braseado acompanhado de polenta frita e molho gorgonzola

Duas de Cada Bar e Petisqueria. Praça Doutor Azevedo Cruz, 2 - Loja Da Esquina, Ponta D Areia, Niterói. Petisco: Nossa Festa!! - Torta de cupim com Cream Cheese, 2 brigadeiros de Cafta e 2 beijinhos de 4 queijos.

Cantinho da Tia Joana. Praia De Itaipu, 16 - Vila Dos Pescadores, Itaipu , Niterói. Petisco: Dois caipira na praia - Deliciosa panelinha caipira na praia, composta de frutos do mar e carnes de cortes suínos.

Porco Loko. Rua Américo Oberlaender, 21, Loja 106, Santa Rosa, Niterói. Petisco: De bacon a vida - Lascas de bacon de pernil defumado com redução de molho de romã

Bar do Jorginho. Praia De Itaipu, 5, Vila Dos Pescadores, Itaipu , Niterói. Petisco: Catucalhau - Bolinho de bacalhau com recheio de catupiry, acompanhado de geleia de abacaxi na redução de pimenta.

Bar da Laura. Rua Visconde Do Uruguai, 183, Centro, Niterói. Petisco: Casalzinho 25 - Deliciosas batatas recheadas de rabada desfiada com cream cheese acompanhada de molho de agrião e queijo parmesão.

Armazém Granel. Rua Vereador Duque Estrada, 50 - Loja, Santa Rosa, Niterói. Petisco: Aniversário Di Buteco Tem o Bolo que Merece - Bolo de carne, recheado com queijo canastra meia cura, cobertura de torresmo de barriga e finalizado "calda" de tomate, pimentões e manjericão e decorado com chips de jiló frito.

Armazém do Caranguejo. Rua Visconde De Itaboraí, 196 - Loja 4, Centro, Niterói. Petisco: Camarão com polenta nos embalos dos 25 anos do Comida di Buteco - Polenta em cubos com molho de camarão e brigadeiro de sobremesa

Armazém 7 Bar e Pub. Rua Visconde De Morais, 270 - Bloco C Loja 006, Inga, Niterói. Petisco: QuiBixona - Quibe com recheio de ragu de calabresa com molho de ricota com nozes.

Ancoras Itaipu. Praia De Itaipu, 24 - Itaipu , Niterói. Petisco: Tesouros do mar - Bolinho de peixe com toque de dendê, com recheio de polvo ao molho, camarão com molho bechamel com queijo e recheio de redução de moqueca acompanhados de um chutney de manga e molho de pimenta.

Casa da Sogra. Praia De Itaipu, 22 - Travessa Tereza, Itaipu , Niterói. Petisco: Bodas di Buteco - Tabule de grão de bico fresco, na sequência camarões suculentos com bacon empanados e fritos. Purê de cenoura, aveludado, com notas sutis de laranja.