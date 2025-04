Emerson Dias é o novo intérprete oficial da Acadêmicos de Niterói

Para sua estreia no Grupo Especial em 2026, a Acadêmicos de Niterói contará com toda a experiência de Emerson Dias como novo intérprete oficial da azul e branca da cidade sorriso. O cantor chega como um grande reforço da agremiação, que fará seu desfile pela elite da folia carioca na Marquês de Sapucaí em 2026.

Emerson começou sua carreira em 1991 como apoio e tem passagens por diversas agremiações. Como intérprete oficial, defendeu a Grande Rio, Salgueiro e no último carnaval estava à frente da Botafogo Samba Clube, na Série Ouro. Também foi intérprete oficial da Mocidade Unida da Mooca, em São Paulo, sendo campeão com a agremiação e renovado para 2026.

"É uma honra ser a voz oficial de uma escola como a Acadêmicos de Niterói. Com certeza não iremos apenas visitar o Grupo Especial. O trabalho será feito e vamos brigar de igual para igual com nossas coirmãs, sem contar que para mim terá um sabor ainda maior com esse meu retorno ao Grupo Especial", revelou Emerson.

Para um grande desfile em 2026, a Acadêmicos de Niterói anunciou a renovação do carnavalesco Tiago Martins, além da chegada do 1º casal Thainara Matias e Emanuel Lima, dos Coreógrafos da comissão de frente Marlon Cruz e Handerson Big, e da Diretora da ala de passistas Kellyn Rosa.