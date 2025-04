CBF define em sorteio os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil 2025

Copa do Brasil chega a sua terceira fase, com 32 clubes na disputa pela taça - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Copa do Brasil chega a sua terceira fase, com 32 clubes na disputa pela taça - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A CBF realizou o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil 2025 na tarde desta quarta-feira (09), em sua sede, no Rio de Janeiro. Os confrontos foram definidos e nesta etapa, 12 clubes entram na competição para se juntar aos 20 times que avançaram da fase anterior.

A terceira fase do torneio será com jogos de ida e volta, disputados nas semanas de 30 de abril e de 21 de maio.

Veja os confortos abaixo: (destaque para os clubes cariocas)

Operário-PR x Vasco da Gama

Fluminense x Aparecidense

Paysandu x Bahia

Botafogo x Capital-DF

Internacional x Maracanã-CE

Retrô x Fortaleza

Brusque x Athletico-PR

Ceará x Palmeiras

Maringá x Atlético-MG

Botafogo-PB x Flamengo

São Paulo x Náutico

Cruzeiro x Vila Nova

Santos x CRB

Novorizontino x Corinthians

Criciúma x Bragantino

CSA x Grêmio

OBS.: Times do lado direito decidem a vaga em casa

Em caso de empate na soma dos dois duelos, a disputa pela vaga será nos pênaltis. O critério de gol fora de casa não existe mais. Para a próxima fase, um novo sorteio será feito para definir os confrontos para as oitavas de final.

Doze equipes entram na Copa do Brasil na terceira fase: Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians e Bahia (classificados à Libertadores), Cruzeiro (classificado pela posição no Brasileirão 2024), Santos (campeão da Série B 2024), CRB (campeão da Copa do Nordeste) e Paysandu (campeão da Copa Verde).

A definição dos jogos ocorreu após a separação das equipes em dois potes. No pote 1, estavam: Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Atlético-MG, Athletico-PR, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Grêmio, Bahia, Internacional, Bragantino, Vasco, Santos e Cruzeiro. No pote 2, estavam: Ceará, Criciúma, CRB, Vila Nova, Operário-PR, Botafogo-PB, Brusque, Novorizontino, Paysandu, CSA, Náutico, Aparecidense, Retrô, Maringá, Capital-DF e Maracanã.