Brasil vira no fim e vence EUA no futebol feminino após mais de dez anos

Amanda Gutierres comemora gol da virada sobre os EUA no PayPal Park, em San Jose (EUA) - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A seleção brasileira feminina venceu os Estados Unidos de virada na noite de terça-feira (08), por 2x1, em amistoso, pela primeira vez na história, na casa das adversárias. Essa também foi a primeira vitória do Brasil sobre as norte-americanas em 10 anos.

Esse foi o segundo amistoso entre as seleções neste período de Data Fifa. Na primeira partida, os Estados Unidos venceram por 2x0.

O jogo começou com as americanas em ritmo frenético. Logo aos 34 segundos de partida, Macario abriu o placar. O lance chegou a ser revisado pelo VAR por uma possível falta na goleira brasileira, mas árbitra manteve a decisão e validou o gol dos Estados Unidos.

Após manter pressão alta e criar boas oportunidades, o Brasil foi premiado aos 24 minutos. Gio Garbelini iniciou boa jogada pela direita e Kerolin apareceu livre pela esquerda. A camisa 10 invadiu a área e chutou cruzado para empatar o duelo.

A segunda etapa começou com o Brasil melhor. O time do técnico Arthur Elias foi empilhando chances de gol contra a atual campeã olímpica. Gio Garbelini era a principal arma das ações ofensivas da seleção brasileira.

Mas ela cansou. E a substituição deu certo. Amanda Gutierres, que entrou no lugar de Gio, recebeu belo cruzamento de Luanny e empurrou para o gol, aos 50 do segundo tempo, para decretar a virada e a vitória do Brasil.

Na próxima Data Fifa, a Seleção Brasileira feminina enfrentará a Jamaica em dois amistosos preparatórios antes da Copa América, marcada para julho. O primeiro confronto acontece no dia 1º de junho, às 17h (horário de Brasília), na Arena Pernambuco. Já o segundo duelo será no dia 4, às 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Esses serão os últimos testes da equipe comandada por Arthur Elias antes do torneio continental.