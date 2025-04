Maricá promove ‘Espraiado Portas Abertas’ em edição de Páscoa no próximo domingo

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno, promove no próximo domingo (13) a Edição de Páscoa do ‘Espraiado Portas Abertas’. O evento é o mais tradicional circuito de turismo rural da cidade e acontece das 9h às 17h.

A programação conta com gastronomia local, shows musicais com atrações espalhadas por diversos estabelecimentos da região, artesanato, circuito ecológico, além de outras atividades.

Estão previstas opções para trilhas a pé (todas com saída às 8h do Bar da Izabel) e um ‘city tour’ de Jeep (com saídas às 8h30 e às 13h30h do mesmo local), ambas gratuitas e com vagas limitadas

Serviço:

Espraiado Portas Abertas

Data: 13/04

Horário: 9h às 17h

Local: Espraiado

Programação musical do Espraiado de Portas Abertas

Shows a partir de 11h:

Dentinho Mountain Park: Cantor Edy Baiano

Bar da Izabel: Cantor Edu Farias

Djalma Bar Botafoguense: Kauã Prado

Espaço para eventos sítio do Riacho: Lucas Cruz e Hannah Braga e Bruna Mandz

Bar e petiscaria do Toro: Cantor Gê Matos

Bar do Binho: Cantor Leandro Brunno