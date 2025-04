Teatro Municipal de São Gonçalo recebe clássico moderno do teatro inglês

Alunos da Oficina de Teatro Gabriel Engel levam ao Teatro Municipal de São Gonçalo, no próximo sábado (12), o espetáculo "Vinegar Tom", peça escrita em 1976 pela renomada dramaturga britânica Caryl Churchill. O espetáculo será apresentado em duas sessões, às 17h30 e às 20h, e promete uma abordagem profunda e atual sobre temas como opressão, violência e o poder das narrativas históricas.

O espetáculo aborda questões sociais relacionadas a gênero, sexualidade e poder através de uma história ambientada no contexto de caça às bruxas na Europa do século XVII. A peça tem direção de Babi Mazzo e marca a formatura de uma das turmas do curso de formação de atores da Oficina. A entrada custa R$ 60 (com meia a R$ 30) e os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma Sympla. A classificação indicativa é 16 anos.

