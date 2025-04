Música clássica de graça em Niterói: projeto Clássicos de Câmara reestreia nesta quarta (09)

Com a curadoria artística de Cristiano Alves e Whatson Cardozo, o projeto Clássicos de Câmara retorna à programação cultural de Niterói. Dessa vez, as apresentações passam pelos equipamentos Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, Museu Janete Costa, Solar do Jambeiro e Sala Carlos Couto, sempre às 18h, até o final do ano. A estreia acontece na quarta (09), com Duo Ceccato & Bechemin, no Museu Janete Costa, em Niterói. O projeto é realizado pela Fundação de Artes de Niterói.

O Clássicos de Câmara acontecerá uma vez por semana, sempre às quartas, até o mês de dezembro, e apresentará ao público as músicas erudita e instrumental de qualidade, com artistas renomados no cenário atual. As próximas apresentações de abril serão nos dias 16, com Duo Alísios, no Solar do Jambeiro, e no dia 30, com a Camerata Lieto Fine, na Sala Carlos Couto.

Nas apresentações, artistas locais de grande projeção se unem a artistas nacionais e internacionais em apresentações que marcaram época, alcançando plateias de todas as idades e gostos musicais. Concebida para espaços de menores dimensões, a música de câmara proporciona uma experiência única, intimista e com forte poder de comunicação. Ao final dos recitais, os músicos recebem a plateia para um bate papo sobre o programa apresentado.

“A série Clássicos de Câmara está de volta e isso é um motivo de muita alegria para a cidade. Em 2024, de agosto a novembro, foram 19 apresentações espetaculares. É fundamental ter a Fundação de Artes de Niterói conosco para que possamos realizar projetos gratuitos de qualidade em espaços públicos de Niterói. Tenho certeza de que a nova temporada será um sucesso!”, disse Whatson Cardozo.