Maricá abre inscrições para mais de 600 vagas em cursos do setor cultural

A Prefeitura de Maricá, por meio do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIM), abriu nesta segunda-feira (7), as inscrições para 26 cursos oferecidos pela Incubadora de Inovação Social em Cultura. O projeto, em parceria com a Secretaria de Cultura e das Utopias e com o Instituto Brasil Social (IBS), oferta 629 vagas em qualificações nos eixos de Cinema, Game e Carnaval.

Os interessados em concorrer a uma vaga devem acessar o site www.incubacultura.org.br, onde encontrarão o edital completo com todas as informações sobre os cursos, pré-requisitos e cronograma. As inscrições estarão abertas até as 23h59 do dia 21 de abril.

Leia também:

Espetáculo ”Antes Que Seja Tarde” volta ao Rio em curta temporada

CCBB RIO terá aulas de charme e roda de samba na segunda semana de abril



Os cursos da Incubadora de Inovação Social em Cultura visam a preparação dos desenvolvedores - como são conhecidos os seus alunos - para o mercado de trabalho do setor cultural. São ofertadas aulas teóricas e práticas, além do incentivo à inovação, cultura e empreendedorismo, dando suporte para que os participantes possam transformar suas ideias em realidade.

“É interesse do município que consigamos estabelecer links, conexões, com esses atores da área audiovisual, ampliando a nossa oferta e os projetos que temos. Queremos nos transformar em um polo audiovisual que seja referência no Rio, no Brasil e no Mundo”, contou o presidente do ICTIM, Cláudio Gimenez.

O ciclo traz novidades como a inclusão de novos cursos em todos os eixos. Do total de vagas, 20% são reservadas para pretos e pardos e 5% para pessoas com deficiência. Uma ação que visa apresentar para todos o potencial de qualificação do município.

“A formação no âmbito do audiovisual é fundamental para a construção da inclusão social, geração de empregos e sobretudo para construir as narrativas do audiovisual de Maricá na construção da cidade inteligente das utopias”, reforçou o secretário municipal de Cultura, Sady Bianchin.

Eixos temáticos

O eixo Cinema conta com cursos como o de Assistente de Direção, Direção de Artes, entre outros, além de uma parceria com a Escola de Atores Aderbal Freire-Filho, dirigida pelo renomado ator José de Abreu. O eixo Game, composto por quatro cursos, traz opções que visam revolucionar o cenário de ensino da área de jogos, com o uso da ferramenta Unreal Engine e a oferta de atividades voltadas para IA. Nas áreas de Cinema e Game, os cursos têm como pré-requisito idade e escolaridade, sendo o mínimo 16 anos e ensino fundamental II completo.

No eixo Carnaval, uma parceria com o Bloco Ilê Aiyê e a Escola de Samba Mirim Pimpolhos da Grande Rio, garante a expertise necessária para formar profissionais habilitados para atuar na maior festa popular do planeta. No eixo Carnaval, os pré-requisitos são a idade mínima de 6 anos e as especificações que seguem de acordo com cada atividade.

“Estamos iniciando um novo ciclo, com muitas novidades. Esse ano, ampliaremos as unidades e teremos mais dois polos no município, que irão aproximar ainda mais o projeto dos fazedores de cultura e aumentar o acesso às políticas culturais. Além disso, também ampliamos a disponibilidade das vagas e as modalidades de cursos”, disse o presidente do IBS, Rosalvo Correia.

Aulas em três polos

As aulas serão ministradas, presencialmente, em três locais, de acordo com o curso. A sede da Incubadora de Inovação Social em Cultura (Rua Álvares de Castro, 699 - Centro) vai receber aulas e, também, o processo de pré-seleção e matrícula, após a divulgação dos resultados. Também serão ministradas aulas na quadra da Escola de Samba União de Maricá (Rod. Amaral Peixoto, KM 29 – Flamengo) e na Casa das Artes Carnavalescas (Rua I, São José do Imbassaí).

SERVIÇO:

Inscrições em cursos da Incubadora de Inovação Social em Cultura

CURSOS OFERECIDOS:

Cinema:

Realizador Audiovisual;

Assistente de Direção;

Cinema e Psicologia I;

Direção de Artes;

Documentário;

Jogos Teatrais e Improvisação;

Atuação: Realismo Contemporâneo;

Edição para Cinema e Vídeo;

Fotografia para Cinema e Vídeo;

Produção para Cinema e Vídeo;

Roteiros para Obras Audiovisuais;

Som para Cinema e Vídeo.

Game:

Desenvolvimento de Jogos;

Modelagem 3D;

Animação e VFX;

Criação de Imagem IA (Inteligência Artificial).

Carnaval:

Estética Afro;

Produtor Artístico Cultural - Método Ilê Aiyê;

Percussão Método Ilê Aiyê;

Cidadania Comunitária;

Dança Afro;

Percussão;

Maquiagem e Caracterização;

Canto e Composição;

Cavaco e Composição Musical;

Mestre-Sala e Porta Bandeira.

Cronograma:

Início das inscrições: às 10h, do dia 07 de abril;

Encerramento das inscrições: às 23h59, do dia 21 de abril;

Sorteio e divulgação do resultado: 22 de abril, o resultado será publicado após as 16h;

Entrevista: 24 a 26 de abril;

Resultado final das entrevistas: 28 de abril

Período de matrícula dos sorteados: 28 a 30 de abril;

Início das aulas: 5 de abril

Período para matrícula das vagas remanescentes: 5 a 9 de abril